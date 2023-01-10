iPhone üreticisi Apple, kendi yonga setleri ile kendi cihazları içerisinde stabil bir deneyim sunması ile kullanıcılardan uzun zamandır tam not alıyor. Mac tarafında da Apple M serisi işlemciler ile Intel’i saf dışı bırakan Apple’ın yeni planı bugün belli oldu. Bloomberg‘in bir raporuna göre, Apple’ın iPhone’larındaki yarı iletkenleri kendi bileşenleri ile değiştirecek. Bu hame ile 2025’te Apple’ın Broadcom firmasını ortadan kaldırması bekleniyor.

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Broadcom’un en büyük müşterisi olan Apple, en son mali yılda çip üreticisinin satışlarının 7 milyar dolarını oluşturdu. Apple’ın bu yüksek maliyeti başka firmaya vermek yerine kendi elinde tutması bekleniyor. Qualcomm çipini değiştirmek için Apple, ilk hücresel modem çipini 2024’ün sonunda veya 2025’in başında kullanıma sunmayı da planlıyor.

Apple daha önce Qualcomm bileşenini bu yıl değiştirmeyi umuyordu. Ancak geliştirme sürecindeki gecikmeler son tarihi uzattı. Apple parçaları tedarik eden milyarlarca dolar kazanan bir çip sektörünü daha da ciddi şekilde etkileyebilir.

Apple’ın geçen yıla göre 394.3 milyar dolarlık gelirinin yarısından fazlasının şirketin ana gelir sağlayıcısı olan iPhone‘dan geldiğini belirtelim. Sonuç olarak, rapora göre Apple, 2025 yılına kadar ürünlerinde uygulamak amacıyla bu çip için dahili bir değiştirme üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Cupertinolu teknoloji devi, Qualcomm modemlerden uzaklaşırken önce kendi bileşenini üst düzey bir iPhone modeli gibi yalnızca bir yeni cihazda kullanmayı planlıyor. Şirket daha sonra Qualcomm modemlerini, önceki geçişlerle aynı prosedürü izleyerek yaklaşık üç yıl sürmesini beklediği bir süre boyunca kademeli olarak aşamalı olarak kaldıracaktır.

Ancak Apple bu yıla kadar kendi hücresel modemini piyasaya sürmeyi hedefledikten sonra aşırı ısınma, pil ömrü ve bileşenin onaylanmasıyla ilgili sorunlarla karşılaştı. iPhone şu anda 175’ten fazla ülkede 100’den fazla kablosuz sağlayıcıyı destekliyor ve bu da uzun süreli ve zahmetli bir test süreci gerektiriyor. Bakalım Apple yakında Qualcomm’u da saf dışı bırakabilecek mi?