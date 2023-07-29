Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 serisi için Temmuz 2023 güvenlik yamasını yayınlamıştı. Herhangi bir yeni özellik sunmayan güncellemeyi insanlar akıllı telefonlarına kurdular. Kamera uygulamasına girene kadar herhangi bir şey fark etmediler.

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Ancak kullanıcılar kamera uygulamasına girdiğinde fark ettiler ki 8K video çekim yaparken kayıt hızı düşürülmüştü. Kullanıcılar daha önce 200 Mbit/s hızında 8K30 fps video kaydedebildiklerini, ancak şimdi bunu yalnızca 80 Mbit/s hızında yapabildiklerini iddia ediyor.

Bu durum sadece S23’de değil S23 serisini tüm üyelerinde bulunuyor. Kullanıcılar bu sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyorlar.

Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya