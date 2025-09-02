Samsung, mobil dünyayı hareketlendirecek adımlar atmaya devam ediyor. Peki One UI 8 beta ile hangi yenilikler geliyor? One UI 8 beta Türkiye’de kullanıcıların hayatına nasıl dokunacak? S23 One UI 8 güncellemesi ile beraber hangi özellikler öne çıkıyor?

Galaxy S23 One UI 8 Beta yayınlandı!

One UI 8 beta, Android 16 tabanlı olarak geliyor ve Samsung’un son dönemdeki en kapsamlı güncellemelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Program, öncelikle Galaxy S24 ve S25 kullanıcıları için başlamıştı ancak şimdi S23 One UI 8 desteğiyle 2023 amiral gemisi cihazlara da ulaştı.

Bu hamle, Türkiye’de halen yoğun şekilde kullanılan S23 serisini daha da değerli kılıyor. Ayrıca güncellemeyle birlikte Eylül 2025 güvenlik yaması da cihazlara eklenmiş olacak. Yeni sürüm, arayüz tarafında büyük yenilikler getiriyor. Özellikle tam ekran ve sadeleştirilmiş tasarıma sahip Hızlı Paylaşım özelliği, dosya gönderimlerini çok daha kolay hale getiriyor.

Yeniden tasarlanan Samsung İnternet tarayıcısı, kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. One UI 8 beta ayrıca yapay zeka tarafında da gelişmeler sunuyor. AI Select fonksiyonu artık daha pratik çalışıyor ve günlük kullanımda önemli kolaylıklar sağlıyor.

Ekran deneyimi tarafında Samsung DeX, genişletilmiş döndürme ve bölünmüş ekran seçenekleriyle öne çıkıyor. Bu sayede Samsung Android 16 kullanıcılara daha esnek bir çalışma ortamı sunuyor. Takvim ve Hatırlatıcılar uygulamaları da güncellemeyle güçlendirilmiş durumda.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Tab S11 fiyatı ortaya çıktı!

Arayüzde görsel değişiklikler de dikkat çekiyor. Güvenli Klasör artık daha güvenli bir hale getirilmiş durumda. Hava Durumu uygulaması ise yenilenen grafiklerle çok daha anlaşılır bir hale getirilmiş. Samsung Android 16, estetik anlamda da kullanıcıların cihazlarını daha keyifli şekilde kullanmasına olanak tanıyor.

Beta programına katılmak isteyen kullanıcılar, Samsung Members uygulamasına giriş yaparak bu imkândan faydalanabiliyor. Uygulamadaki “Beta Programı” menüsü üzerinden kayıt yapıldığında Samsung Android 16 deneyimine adım atmak mümkün hale geliyor. Türkiye’de de bu programın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI 8 güncellemesinin Türkiye’de kullanıcı deneyimini nasıl değiştireceğini sizce nasıl değerlendirmeliyiz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!