Galaxy S23 kaç yıl güncelleme alacak sorusu çok sık sorulan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un Galaxy S24 serisi ile beraber güncelleme desteği sözünü 7 yıla çıkarması, önceki amiral gemisi akıllı telefon serilerine sahip olanların da umutlarını artırmış durumda. Peki Galaxy S23 kaç yıl güncelleme alacak? 7 yıl güncelleme sözü bu seri için de geçerli mi?

Galaxy S23 kaç yıl güncelleme alacak? 7 yıl güncelleme sözü bu seriyi kapsamıyor

Lafı fazla uzatmadan direkt olarak yazımızın başında paylaştığımız soruya cevap verelim. Galaxy S23 kaç yıl güncelleme alacak sorusunun cevabı 5 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte 4 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri cihazlara gelirken, son yıl güvenlik güncellemeleri ile geçecek.

Yani, Galaxy S23 serisi Android 13 ile çıktığına göre, eğer Google Android isimlendirmelerinde bir değişikliğe gitmezse Android 17 güncellemesi Galaxy S23 ailesinin son güncellemesi olacak diyebiliriz. Samsung cephesi için bu aslında alışıldık bir strateji diyebiliriz.

Galaxy S20 ailesi 3 büyük güncelleme ve fazladan 1 yıl güvenlik güncellemeleri ile toplam 4 yıl boyunca yazılım güncellemesi alırken, Galaxy S21 serisi 4 büyük güncelleme ve fazladan 1 yıl güvenlik güncellemeleri ile toplam 5 yıl güncelleme sözüyle duyurulmuştu.

Tam ara dönemde çıkış yapan Galaxy S20 FE gibi bazı cihazların 5 yıl güncelleme alıp almayacağı merak edilse de, bu cihazlar eski güncelleme stratejisine uyumlu olarak güncelleme listelerinde yer almıştı. Yani Samsung bir seri ile başlattığı güncelleme akımını genelde önceki serilere sunmuyor.

Bu bakımdan geçmiş olaylar, Galaxy S23 kaç yıl güncelleme alacak sorusu için de bir cevap teşkil ediyor. Samsung cephesi bu cihazları hangi güncelleme stratejisinin benimsendiği yıl duyurduysa, o strateji ile devam edecek. Sonuç olarak, bu cihazların Android 17’ye kadar 4 büyük Android güncellemesi ve ek 1 yıl güvenlik güncellemesi alacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S23 Android 17 güncellemesine daha çok var, ve firma bu süreçte fikrini değiştirebilir. Ancak gelen son açıklamalar ve sektör beklentileri bu cihazların 7 yıl güncelleme almayacaklarını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu cihazları daha uzun süre güncellemeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!