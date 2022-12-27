Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanı her geçen gün daha da yaklaşıyor. Lansman yaklaştıkça cihazlarla ilgili daha fazla bilgi yayılıyor.

Twitter’da yapılan son bir sızıntıya göre Samsung Galaxy S23 veSamsung Galaxy S23+, 1750 nit’e kadar parlaklık sunan bir ekrana sahip olacak. Bir önceki nesil olan Samsung Galaxy S22 1300 nit parlaklık sunuyordu. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy S23 Ultra’nın 2000 nit maksimum parlaklık sunması bekleniyor. Mükemmel bir değer.

Pil tarafında da sızıntılar mevcut. Sızıntıya göre Samsung Galaxy S23 Ultra 5000 mAh büyüklükte bir pile sahip olacak. Samsung Galaxy S23 ve Samsung Galaxy S23+ ise 3900 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Samsung Galaxy S23+ ise 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Her iki cihazda da Qi kablosuz şarj ve Kablosuz PowerShare ters şarj özelliği de bulunacak.