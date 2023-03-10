Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S23 ailesinden sonra tanıtacağı orta segment telefonlar merakla bekleniyordu. Bugün ise Samsung cephesinden Galaxy A54 5G duyurusu geldi. Samsung, resmi olarak sitesinde Galaxy A54 5G telefonun lansmanını yapmaya başladı. Şirket, heyecan verici lansman tekliflerinden ilk haberdar olmak için kaydolmanızı istiyor. Hatta firma telefonun bazı özelliklerini de açıkladı.

Samsung, telefonun tam özelliklerini açıklamadan bazı özellikleri de öne çıkarıyor;

Net ayrıntılar, net ekran: Galaxy A54 5G’nin akıcı ekranıyla tüm favori programlarınızı, oyunlarınızı ve anılarınızı net ayrıntılarla görüntüleyin.

Kolaylıkla profesyonel çekimler: Tek Çekim ve OIS ile net görüntüler çekin ve hatta Nightography ile loş ışıkta çekimler yapın.

Şarj edin ve şarj edin: Arkanızı kollayan güçlü bir pille doğaçlama bir fotoğraf çekimine veya yeni videoya her zaman hazır olun.

Güçlü 5G performansı: Güçlü bir işlemci ve neredeyse gecikmesiz 5G ile tam gaz oyun oynayın ve video izleyin.

Söylentilere göre telefonlar hem Avrupa hem de Amerika‘da pahalı olacak. Bu yüzden Türkiye ihtimali de olan telefonun 15.000 TL ila 19.000 TL arasında fiyatlandırılması çok yüksek görünüyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelecek olan bu telefona henüz hangi yonga setinin güç vereceği bilinmiyor. Samsung muhtemelen tercihini yine Qualcomm‘dan yana kullanacak.

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MediaTek yonga setlerini bir türlü tercih etmeyen Samsung, yeni Exynos’ları gelene kadar Qualcomm ile yoluna devam edecek gibi görünüyor. Bakalım gelecekte durum değişecek mi? Bekleyip göreceğiz.