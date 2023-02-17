Samsung’un sevilen Fan Edition yani FE serisi geri dönüyor. Bundan birkaç ay önce Galaxy S22 FE hakkında söylentiler vardı. Ancak bu söylentiler FE serisinin 2023’te Galaxy A74’ün yerini alacağını söyledi. Şimdi, Kore’den gelen yeni bir rapor, şirketin Galaxy S23 FE modelini bu yıl Ağustos veya Eylül aylarında piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.

Galaxy S21 FE’nin 2021’de piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak pandemiden dolayı ertelendi ve sadece Ocak 2022’de piyasaya sürüldü. Rapor, Samsung’un yarı iletken sıkıntısı ve 2022’nin sonuna doğru telefonlara olan talebin daha az olması nedeniyle geçen yıl S22 FE’yi piyasaya sürmediğini söylüyor. Galaxy S FE serisinin durdurulacağı bile söyleniyordu.

Galaxy S23 FE’nin tanıtımı doğrudan Galaxy S23 serisindeki diğer telefonlarla çakışacak. Samsung’un bu yıl Galaxy S22 FE lansman ülkelerini genişletip genişletmeyeceği belli değil. Galaxy S23 FE’nin herhangi bir özelliğe hala sahip değiliz. Ancak bu telefona Exynos 2300 yonga setinin güç verilmesi beklenmiyor. Son tahminler telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 veya overclock destekli olmayan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin kullanılacağı yönünde.

İlginizi Çekebilir: Samsung Telefonlarda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır?

RAM tarafında ise 8 GB LPDDR5X RAM’i görebiliriz. Kamera özellikleri ise muhtemelen ana model ile aynı olacak. Fiyat tarafında 600 dolar bandında gezinmesi beklenen bu yeni model karşısında Vivo, OPPO ve Xiaomi gibi isimlerden gelecek olan hamleleri merakla bekliyoruz.