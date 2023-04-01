Samsung’un Galaxy S20 FE ile başlayan Fan Edition furyası, kısa sürede çok sevilmiş ve Fan Edition modelleri kısa sürede serinin en çok sevilen üyesi olmuştu. Galaxy S21 serisiyle beraber ana serinin başlangıç modelini Fan Edition özellikleriyle donatan Samsung, S21 FE’nin olaylı çıkış hikayesinin ardından S22 FE’yi pas geçmişti. S23 FE’nin de pas geçileceği konuşulurken, kısa süre önce ortaya çıkan rapor umutları yeniden alevlendirdi!

Galaxy S22 Varken Galaxy S23 FE’yi Kim Ne Yapsın!

Samsung hakkındaki haberleriyle nam salan SamMobile ekibi tarafından paylaşılan bilgiler, Galaxy S23 FE’nin bu yılın sonlarına doğru, Ekim-Aralık ayları arasında bir dönemde satışa sunulabileceğini gösteriyor.

İşin ilginci, bu cihazın satış bölgesi farkı gözetilmeden her bölgede Galaxy S22 serisinde kullanılan Exynos 2200 yonga setiyle tanıtılacağı iddia ediliyor. Snapdragon 8 Gen 1 gibi ısınma sorunuyla gündeme gelen bu işlemciye çekingen yaklaşan çok fazla kullanıcı var.

Diğer bazı özellikler arasında, 8 ya da 6 GB bellek, 128 ve 256 GB depolama seçeneği ve 4.500 mAh boyutlu ortalama büyüklükte bir batarya yer alıyor. Cihazın hedef kitlesi düşünüldüğünde özellikle bellek kapasitesinin 6 GB olması büyük karışıklık yaratabilir. S21 FE’de bile 8 GB standart olarak sunuluyordu.

Hatırlatmak gerekirse, FE modelleri ana serinin kırpılmış hali olarak karşımıza çıkıyordu. Ana seriyle aynı işlemciyi kullanan fakat cam yerine plastik bir arka kapağa ve Dynamic AMOLED yerine geleneksel AMOLED teknolojisi gibi kırpılmış özelliklere sahip bu modeller, ana seriden ayrılabiliyorrdu.

Ancak şimdi, Samsung tarafı Galaxy S23 serisinin giriş modeli olan 128GB dahili depolama kapasitesine sahip Galaxy S23’ü Galaxy S23 FE gibi bir noktada konumlandırıyor. Serinin diğer modellerinde olduğu gibi UFS 4.0 depolama birimi yerine UFS 3.1’e sahip olan bu cihaz, uygun fiyatlı bir Galaxy S23 modeli kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Galaxy S23’ü pahalı bulanlar için de seçenekler var.

Öyle ki, firma halihazırda resmi olarak Galaxy S22 satışına devam ediyor. Galaxy S23’ün kırpılmış hali olan cihaz, uygun fiyatıyla bir bakıma Galaxy S23 FE olarak konumlandırılıyor diyebiliriz.

Samsung eğer bir FE modeli duyurursa, bu modelin Galaxy S22’ye çok yakın özellikler sunacağını söylemek şimdiden mümkün. Samsung’un Galaxy S23 FE’yi sıfırdan üretme maliyeti, halihazırda üretimi devam eden Galaxy S22’nin üretime devam etmesinden daha maliyetli olacaktır.

Bütün bu gerçekler ışığında Samsung’un FE projesini tamamen rafa kaldırmış olması da muhtemel. Firma zaten şu an neredeyse her fiyat aralığında rekabetçi modeller sunuyor. Aralarında çok ufak farklar olan ama benzer fiyata satılan onlarca model, kullanıcıların kafasını karıştırabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 Fan Edition bu sene sonunda bizleri karşılar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!