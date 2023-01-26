Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar Galaxy S23 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Raporlara göre, bu cihaz resmi olarak 1 Şubat’ta tanıtılacak Satış öncesi sızdırılan görseller Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra dahil olmak üzere üç model olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca @evleaks‘in sızıntıları, üç telefonun tasarımını da bizlere göstermişti.

Samsung’un Galaxy S23 serisi için özel bir kılıf piyasaya süreceğine dair raporlar var. Bu kılıfın adının Clear Gadget Case olması bekleniyor. Bu kılıf aynı zamanda metal bir halkanın yanı sıra bir LED ışıkla birlikte gelecek.

Buna ek olarak, koruyucu kılıfta beyaz düz bir dokunma alanının yanına kazınmış “kilidi açmak için kaydır” kelimeleri bulunur. Ancak, bu düğmenin özel işlevi belirsizliğini koruyor. Samsung’un bu kılıfında muhtemelen LED’i açmak için kaydırmanız gerekecek. Tuş kilidinin o bölümden kontrol edilme ihtimali çok düşük görünüyor.

Galaxy S23 özellikleri nasıl olacak?

Galaxy S23 dört renk seçeneğine sahip olacak. Bu canavar ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden beslenecek. Telefon ayrıca 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüklü 120Hz tazelemeli AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Canavar 25W kablolu ve 10W kablosuz şarjı destekleyen 3900 mAh bataryaya sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 2’ye ek olarak telefonda 8 GB LPDDR5 RAM ve 128GB / 256GB depolama da yer alacak. Kamera bölümünde ise 12MP ve 10MP sensörlere ek olarak 50MP ana kameraya yer verilecek. Ön tarafta ise 12MP kamera yer alacak. Galaxy S23 ayrıca WiFi 6E, IP68 toz geçirmez ve su geçirmez ve UWB’yi destekler.

Galaxy S23+ da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacak. Ancak ekran 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca pil kapasitesi 4700 mAh’a çıkacak ve 45W hızlı şarjı destekleyecek. Bu iki farktan başka fark olmayacak. Bu yüzden Plus modelini bu yıl son defa göreceğiz. Seneye Galaxy S24 ile Plus modeli olmayacak.

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Galaxy S23 Ultra farklı bir tasarıma sahip olacak. Serinin tepe modeli 6.8 inç büyüklüğünde 3088 x 1440 çözünürlük 120Hz dinamik yenileme hızı AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Kaputun altında 45W kablolu + 10W kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh pil yer alacak. 8GB / 12GB RAM ve 256GB / 512GB / 1TB dahili depolama alanına sahip olacak.

Canavar 200MP görüntü sensörü ISOCELL HP2 ile adeta şov yapacak. Ayrıca arkada 12MP + 10MP + 10MP sensörlere sahip olacak. Bu üç canavar da ülkemizde muhtemelen Mart ayı içerisinde satışa sunulacak. Fiyat tarafında ise iPhone 14’teki gibi bir fiyat politikası benimsenecek gibi görünüyor.