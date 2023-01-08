Güney Koreli Samsung’un Kolombiya’daki resmi web sitesinde Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıkmıştı. 1 Şubat 2023 tarihinde tanıtılacak olan yeni serinin tanıtımdan sonra ön sipariş ile satın alınabileceği de bugün iddia edildi. Dahası bu seriyi ön sipariş ile satın alanlara hediye verilecek.

Gelen bilgilere göre telefonu ön sipariş ile satın alanlara Galaxy Buda 2 Pro kulaklık hediye edilecek. 2 Şubat ila 8 Şubat tarihleri arasında ön siparişe sunulacak olan bu telefon, satın alanlara 9 Şubat tarihinde gönderilecek.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Z Fold 5 Note Serisinin Yerini Alacak!

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan seride 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM seçenekleri de bulunacak. Kamera konusunda Samsung’un bu yıl büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Firmanın en güncel sensörünü kullanacak olan yeni modeller hız konusunda overclock işlemine de izin verecek gibi görünüyor.

Fiyat bakımından Samsung’un nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Apple gibi Amerika’da fiyatları sabit tutup Avrupa pazarında Güney Koreli devin zam yapması bekleniyor. Ana, Plus ve Ultra model ile karşımıza çıkacak olan firma, bütün canavar özellikleri Ultra modelde kullanacak.

Ultra modelde daha gelişmiş kamera, daha iyi ekran ve S-Pen desteği yer alacak. Muhtemelen Ultra modelin fiyatı 1.250 Euro bandıda olacak. Mart ayında da Türkiye pazarına gelmesi beklenen yeni serinin fiyat bakımından iPhone 14 serisinden de pahalı olabileceği söyleniyor.