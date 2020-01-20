Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra cephesinden yeni render görüntüleri
Samsung Galaxy S20 serisi, 11 Şubat tarihinde katlanabilir model Galaxy Z Flip ile birlikte gün yüzüne çıkacak. Bugün, konsept tasarımcısı Ben Geskin, Galaxy S20 Ultra 5G modelinin yeni bir görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Tasarımcı görüntünün, bugüne kadar telefonla ilgili sızdırılan en doğru görüntü olduğunu vurguluyor.
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Galaxy S20 Ultra cihazının bir canavar olacağı konusunda şüphe yok. Cihaz 1440 x 3200 QHD+ çözünürlüğe sahip 6.9 inçlik Dinamik AMOLED bir ekranla gelecek. Model ayrıca 120Hz tazeleme hızı ile birlikte özellikle mobil oyunlar için akıcı bir deneyimi beraberinde sunacak. Cihazın sektörde yer alan diğer modellere kıyasla daha premium bir segmentte yer alacağı için, daha kabarık bir fiyata sahip olacağı da kesin.
Özellikleriyle tüketicileri heyecalandıran model, ilk olarak daha net görüntüler çekmemizi sağlayan ve “Pixel Binning” adlı teknolojiye sahip 108MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Diğer bir yeni ortaya çıkan detay ise, cihazda 10x optik yakınlaştırma ve 100x hibrit yakınlaştırmaya sahip 48 MP çözünürlüğünde bir telefoto kameraya da yer verilecek. Firmanın bu teknolojiyi “Space Zoom” adı altında pazarlaması bekleniyor.
Son sızan bilgilere göre, modelin 128 GB / 512 GB depolama alanına sahip 12GB belleği bünyesinde barındırması bekleniyor. Ek olarak microSD tarafında ise 1 TB’a kadar desteği olacağı da söylenmekte. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh kapasiteli bir batarya da sızdırılan bilgiler arasında. Kutudan Android 10.0 ile çıkacak olan model bünyesinde IP68 derecesine sahip toz ve su geçirmemezlik sertifikasını da barındırıyor. Sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenen cihaz bakalım bizlere daha ne gibi yenilikler sunacak.
Cihaza ait sızdırılan tüm özellikler;
Ekran: 6,9 inçlik Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 3200×1440 piksel 20:9 511 PPI, 120 Hz
İşlemci: Exynos 990 7nm
RAM: 12 GB
Depolama: 128/512 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)
Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + ToF sensörü, 10x optik yakınlaştırma, 100x hibrit yakınlaştırma
Ön Kamera: 40 MP
Batarya: 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh
Bağlantı: Henüz açıklanmadı
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0
Boyutlar: 167 x 76 x 8,8 mm
Ağırlık: 221 g
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro PE kamera detayları belli oldu!
Yakın zamanda tanıtılacak olan Huawei P40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin kamerası ile dikkat çekecek modeli Huawei P40 Pro PE, kamera detayları ile ortaya çıktı!
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Huawei P40 Pro PE geliyor: 5 arka kamera, 10x optik zoom ve seramik yüzey
Mart ayında duyurulacağı daha önce belli olan Huawei P40 serisi, tanıtım tarihi yaklaştıkça detaylarını iyice açık ediyor. Amiral gemisi seri hakkında son çıkan bilgi ise kullanıcıların kafasını bir hayli karıştıracağa benziyor. Yaptığı doğru tahminler ile bilinen Evleaks’in iddiasına göre, Çinli markanın seriye yeni bir “tepe modeli” kazandırma planı var. Bu modelin adı ise Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) olacak.
Birkaç farklı detay ile Pro sürümden ayrıldığı belirtilen Huawei P40 Pro PE’nin en dikkat çeken farkı kamera tarafında olacak. Serinin diğer cihazları olan Huawei P40’ta 3, P40 Pro’da ise 4 adet arka kamera bulunacak. Premium Edition’da ise bu iki modelin aksine arttırılmış gerçeklik için eklenen bir lens ile toplam 5 arka kamera sensörüne yer verilecek. Ayrıca telefonun arka yüzeyinin el işçiliği seramik tabaka ile kaplanacağı belirtiliyor.
Huawei P40 Pro Premium Edition’ın kamera detaylarına inildiğinde ise oldukça titiz hazırlanmış bir paket göze çarpıyor. Leica işbirliğine devam eden marka, Sony ile yaptığı anlaşma sonucu P40 serisi için özel bir sensör grubu barındıracak. 52 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, çekilen 16 kareyi “Quad Quad Bayer” adlı bir işleme teknolojisiyle birleştirerek gece çekimlerinde fark yaratacak. Çift prizma aynaya sahip periskop sensörün ise 10x optik ve 100x dijital zoom gibi önemli bir yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Diğer sensörlerin de ultra geniş açı, makro lens ve ToF sensör olacağı tahmin ediliyor.
Kamera detaylarıyla dikkat çeken Huawei P40 Pro PE, görünüşe göre Samsung Galaxy S20 Ultra’ya güçlü bir rakip olarak doğacak. Ancak iddialı modelin Google servislerinden yoksun olarak piyasaya sunulacağını bir kez daha belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Honor V30 Pro, DxOMark’ta ikinci sıraya yerleşti!
Honor V30 Pro modeli bağımsız DxOMark kamera değerlendirme testinden aldığı 122 puanla listenin ikinci sırasına yerleşti.
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Honor V30 Pro DxOMark değerlendirmesi
Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey akıllı telefonu V30 Pro, bağımsız kamera değerlendirme testi DxOMark‘ın listesinde ikinci sıraya yerleşti. Böylece listenin ilk üç sırasını Huawei ve Honor modelleri kapattılar. Fotoğraf tarafında 133, videoda ise 100 puan almayı başaran telefon genel toplamda 122 puana ulaştı.
V30 Pro‘nun ana kamerasında; Huawei P ve Mate serilerinde de kullanılan Quad-Bayer RYYB destekli, 40 MP çözünürlükteki Sony IMX600 sensörüne yer verilmiş. Çift OIS desteği de sunan bu ana kameraya ultra geniş açılı kamera (12 MP) ve 3x optik zoom kamerası (8 MP) eşlik ediyor.
DxOMark değerlendirmesinde telefonun; çeşitli senaryolarda mükemmel görüntü kalitesi sunmayı başardığı, etkileyici bir düşük ışık performansı gösterdiği ve düşük gürültüye sahip yüksek detaylı fotoğraflar çektiği vurgulanmış. V30 Pro’nun yakınlaştırma yeteneklerinden de bahsedilmiş.
Kameranın tek dezavantajının ise ara sıra otomatik netlemede yaşanan sorunlar olduğundan dem vurulmuş. Bu sorun, telefonun video tarafında görece daha düşük bir skor almasının sebebi olarak gösterilmiş. Videonun renk sunumu, dengeleme ve pozlama gibi konularda ise amiral gemileriyle yarışabilecek düzeyde olduğu söylenmiş. Buradan video konusunda sıkça eleştirilen Huawei‘nin sorunun çözümü için doğru adımları attığı ortaya çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Lite, EMUI 10 güncellemesini almaya başladı!
Huawei P30 Lite modeli P30 ve P30 Pro‘nun ardından Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesini almaya başladı.
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Huawei P30 Lite EMUI 10 güncellemesi
Huawei P30 serisinin en mütevazı üyesi de P30 ve P30 Pro gibi Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesine kavuştu. İlk olarak Güney Afrika’daki kullanıcılara sunulan 3.82 GB büyüklüğündeki güncelleme pek çok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.
Güncelleme Android 10‘la gelen temel özelliklerin yanı sıra; EMUI uyumlu karanlık mod, daha yüksek performans, yeniden tasarlanan ikonlar ve HiCar desteği gibi yenilikleri de kapsıyor. Güncellemenin kısa süre içinde tüm P30 Lite versiyonlarına dağıtılması bekleniyor.