Galaxy S10+, S10e, S9+, Note9 video karşılaştırma!

Galaxy S10+, S10e, S9+, Note9 video karşılaştırma!

8 Nisan, 2019 VİDEO, Video karşılaştırma 0 yorum

Galaxy S10+, S10e, S9+, Note9 video karşılaştırma testi ile karşınızdayız! Her zaman olduğu gibi cihazların arka ve ön kamera video performansları ile mikrofon kalitelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım cihazların birbirlerine göre farkları nasıl?

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