Galaxy S10+, S10e, S9+, Note9 video karşılaştırma testi ile karşınızdayız! Her zaman olduğu gibi cihazların arka ve ön kamera video performansları ile mikrofon kalitelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım cihazların birbirlerine göre farkları nasıl?
8 Nisan, 2019 Kerem Enginar VİDEO, Video karşılaştırma 0 yorum
Galaxy S10+, S10e, S9+, Note9 video karşılaştırma testi ile karşınızdayız! Her zaman olduğu gibi cihazların arka ve ön kamera video performansları ile mikrofon kalitelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım cihazların birbirlerine göre farkları nasıl?
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