Galaxy S10+, S10e, S9+, Note9 video karşılaştırma testi ile karşınızdayız! Her zaman olduğu gibi cihazların arka ve ön kamera video performansları ile mikrofon kalitelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım cihazların birbirlerine göre farkları nasıl?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>