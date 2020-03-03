Galaxy S10 Lite yeni güncellemesi yayınlandı!

Samsung Galaxy S10 Lite‘ın ilk güncellemesi telefonun kamerasına yeni özellikler getiriyor. İsmine rağmen cihaz, S10 ve S20 arasındaki çizgisini koruyor. Bu ikiliye benzer tasarım ve temel özelliklere sahip olan telefonun son güncellemesi kameraya yönelik oldu.

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Galaxy S10 Lite güncellemesi neler içeriyor?

Bu güncellemeyle gelen en büyük gelişme, Super Steady video modunun 2160p çözünürlükte etkinleşebilmesi. (S20 serisi bile yalnızca 1080p‘de Super Steady özelliğini kullanabiliyor ancak yakın zamanda güncelleme ile eklenecek.) Başka bir yükseltme ise 2160p çözünürlükte video çekimi için ek 60 fps modunun eklenmiş olması. Teknik olarak, Galaxy S10 Lite her zaman bunu yapabiliyordu ancak Samsung forumlarındaki bazı kişiler sadece 2160p / 30 fps olduğundan şikayet ediyorlardı.

Ayrıca, kameranın görüntü kalitesi ve kamera uygulamasının çalışmasındaki kararlılık geliştirildi. Bunlar haricinde ekrandaki parmak izi okuyucu, güncellemeyi yükledikten sonra telefonun kilidini çok daha hızlı açacak. Samsung Galaxy S10 Lite‘ın genel yazılım kararlılığının da geliştirildiği güncelleme notlarında mevcut.

Son olarak, G770FXXU2ATB2 güncelleştirmesi güvenlik düzeltme ekini 1 Şubat tarihine kadar getiriyor. Yani Şubat ayına kadar gelmiş olan güvenlik güncellemelerini Samsung S10 Lite cihazınız almış olacak. Güncelleştirme 416 MB‘lık bir yükleme ile geliyor olacak ve değiştirme günlüğü göz önüne alındığında oldukça küçük bir alan kaplıyor diyebiliriz.