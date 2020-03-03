Akıllı Telefonlar
Galaxy S10 Lite yeni güncellemesi yayınlandı!
Samsung Galaxy S10 Lite‘ın ilk güncellemesi telefonun kamerasına yeni özellikler getiriyor. İsmine rağmen cihaz, S10 ve S20 arasındaki çizgisini koruyor. Bu ikiliye benzer tasarım ve temel özelliklere sahip olan telefonun son güncellemesi kameraya yönelik oldu.
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Galaxy S10 Lite güncellemesi neler içeriyor?
Bu güncellemeyle gelen en büyük gelişme, Super Steady video modunun 2160p çözünürlükte etkinleşebilmesi. (S20 serisi bile yalnızca 1080p‘de Super Steady özelliğini kullanabiliyor ancak yakın zamanda güncelleme ile eklenecek.) Başka bir yükseltme ise 2160p çözünürlükte video çekimi için ek 60 fps modunun eklenmiş olması. Teknik olarak, Galaxy S10 Lite her zaman bunu yapabiliyordu ancak Samsung forumlarındaki bazı kişiler sadece 2160p / 30 fps olduğundan şikayet ediyorlardı.
Ayrıca, kameranın görüntü kalitesi ve kamera uygulamasının çalışmasındaki kararlılık geliştirildi. Bunlar haricinde ekrandaki parmak izi okuyucu, güncellemeyi yükledikten sonra telefonun kilidini çok daha hızlı açacak. Samsung Galaxy S10 Lite‘ın genel yazılım kararlılığının da geliştirildiği güncelleme notlarında mevcut.
Son olarak, G770FXXU2ATB2 güncelleştirmesi güvenlik düzeltme ekini 1 Şubat tarihine kadar getiriyor. Yani Şubat ayına kadar gelmiş olan güvenlik güncellemelerini Samsung S10 Lite cihazınız almış olacak. Güncelleştirme 416 MB‘lık bir yükleme ile geliyor olacak ve değiştirme günlüğü göz önüne alındığında oldukça küçük bir alan kaplıyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı!
Oyuncular tarafından merakla beklenen Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro modelleri tanıtıldı. Cihazlar 90Hz ekran yenileme süreleri ve yüksek batarya kapasiteleri ile dikkat çekiyor.
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Black Shark 3 serisi duyuruldu!
Xiaomi 2018’de piyasaya sürdüğü Black Shark modeli ile ilk oyun telefonunu ortaya koymuştu. Şirket oyun telefonu sektöründe kalıcı olmak istediğini 2019’da tanıttığı Black Shark 2 modeli ile kullanıcılara kanıtlamış oldu. Bununla da kalmayarak bugün Black Shark 3 ve Pro modellerini tanıttı.
2020 yılının amiral gemisi modellerinden beklenildiği üzere Black Shark serisi 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. Ayrıca, cihaz zorlu oyunlarda sürekli performansı sağlamak için 4. Nesil sıvı soğutma ile geliyor. Cihazlar type-C bağlantısı ile 65W ve kablosuz olarak 18W şarj hızları ile 2020 beklentilerini karşıladı. Black Shark 3 modeli 4.720mAh batarya ile gelirken pro modelinde kullanıcıları 5.000mAh kapasiteli bir batarya sunuyor. Şirket iki cihaz için de %50 kapasiteye ulaşmanın 12dk sürdüğünü ve 38 dakikada tamamen şarj edilebileceklerini söylüyor.
Xiaomi’nin yeni oyuncu serisi mobil cihazları bizlere neler sunuyor?
Black Shark 3 modeli 6.67 inç FHD+ çözünürlükte OLED ekrana sahipken, Pro modeli 7.1 inç 3.120×1.440 çözünürlükte OLED panel ile geliyor. Firma oyuncular için önemli detaylardan biri olan ekran dokunmatik gecikme süresini 24 milisaniyeye düşürdüğüne vurgu yaptı. Xiaomi’nin yeni oyun telefonu ailesi 90Hz ekran yenileme oranına sahip ve 90 fps’ye ulaşmak için özel bir MEMC çipi içermekte. Dikkat çeken diğer özellikleri arasında üçlü arka kamera kurulumu (64MP + 13MP ultra geniş + 5MP derinlik), 20MP öz çekim kamerası ve 3.5 mm kulaklık bağlantısı var.
Yeni Black Shark serisi oyuncular için geliştirilen bir seri olduğu için oyun odaklı özelliklere de sahip. Bunlardan birincisi, her iki telefon ekranlarında basınca duyarlı 4 farklı nokta içeriyor ve bu noktalar sayesinde oyunlarda ek girişler elde ediliyor. Serinin Pro modeli ayrıca omuz düğmeleri olarak ifade edebileceğimiz iki düğme ile birlikte geliyor. Bu şekilde oyunseverlere daha iyi bir deneyim sağlamış olacak. Benzer özellikleri daha önce Asus ROG serisi cihazlarda kapasitif tetikleyiciler olarak görmüştük fakat Black Shark daha iyi dokunsal geri bildirim sağlamak için fiziksel omuz düğmelerini sunuyor.
Cihazların Çin fiyatlandırmaları Black Shark 3, 8GB / 128GB modeli için 3.499 yuan (~ 501 $), 12GB / 128GB modeli için 3.799 yuan (~ 544 $) ve 12GB / 256GB seçeneği için 3.999 yuan (~ 573 $) olarak belirlenmiş durumda. Black Shark 3 Pro modeli, 8GB / 256GB seçeneği için 4.699 yuan (~ 673 $) ve 12GB / 256GB varyantı için 4.999 yuan’dan (~ 716 $) başlamakta.
Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3S 5G, 10 Mart’ta resmi olarak tanıtılıyor
Çinli telefon üreticisi, bugün yaptığı açıklama ile şirketin yeni amiral modeli Vivo NEX 3S 5G için resmi lansman tarihini duyurdu. Buna göre yeni amiral model, 10 Mart tarihinde Çin‘de çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacak. Yeni amiral modelin selefi NEX 3 ile neredeyse aynı olması bekleniyor. Ancak işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865 ile alacak telefon, 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.
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Vivo‘nun 10 Mart‘ta gerçekleştireceği çevrim içi etkinlik, aynı zamanda bir artırılmış gerçeklik (augmented reality) konseptinde olacak. Şirket, gerçekleştireceği canlı yayın ile Vivo NEX 3S 5G amiral modeline ait görüntülere ve teknik özelliklere yer verecek. Telefon tamamen yükseltilmiş 5G performansına ek olarak, yapay zeka, ekran ve görüntüleme gibi en yeni deneyimleri de kullanıcılara sunacak.
Vivo NEX 3S 5G, TENAA’da ortaya çıkan sertifikasyon görüntülerinde NEX 3 ile benzerlikler taşıyor
Telefona ait sertifikasyon görüntüleri turuncu bir tasarım kullanıldığını ve modelin görünüşünün selefi NEX 3 ile benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Buna göre yeni amiral model, 6.89 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2256 çözünürlüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak.
Telefon işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865‘ten alacak ve performansı 8 GB RAM ile desteklenecek. 4250 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.
Telefon kamera kısmında arkada bir üçlü kamera sistemini ve önde bir adet selfie kamerasını bünyesinde bulunduracak. Buna göre 16 MP‘lik selfie kamerasına arkada 64 MP ana kamera ve 13 MP‘lik iki farklı kamera eşlik edecek. 13 MP‘lik kameraların telefoto ve ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor.
V1950A kodlu ve NEX 3S 5G olduğuna inanılan bir Vivo akıllı telefon, geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Testlerde kullanılan Snapdragon 865, 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemi gibi özellikler bu bağlamda TENAA‘da ortaya çıkan sertifikasyon bilgileriyle de örtüşüyor.
Vivo‘nun yeni amiral modeli, 10 Mart tarihinde Çin‘de yapılacak çevrim içi etkinlik ile tanıtılacak. Telefona ait görüntüler ile birlikte tüm teknik detayları, resmi lansman sonrası sizlere tekrardan iletiyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21 modelinin tasarımı belli oldu
Samsung Galaxy A21 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Şirket, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına yeni bir ürün daha kazandırıyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandığı yeni Galaxy A serisi modeli Galaxy A21 modelinin tasarımı ortaya çıktı. Galaxy A20’nin yerini alacak telefon, bir önceki modele göre daha büyük bir ön kamera ile birlikte gelecek.
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Parmak izi sensörü arkasında yer alan Samsung Galaxy A21, alt çerçevesi oldukça kalın olduğunu söylemek gerekiyor. Güç ve ses düğmelerinin sağ tarafta yer aldığı telefonda, USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Şimdilik sadece siyah renkte gördüğümüz telefon, dörtlü arka kamera sistemi üstüne kurulmuş.
Arkasında dörtlü kamera sistemine sahip olan Galaxy A21’in henüz bu kameraların hangi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor. Ancak kameralarının ultra geniş açı, geniş açı, telefoto ve makro kameralar olacağı düşünülüyor.
HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile birlikte gelecek olan Galaxy A21 modelinin işlemci tarafında ise Exynos 7904 işlemcisi yer alacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek olan Galaxy A21 modelinin 4.000 mAh kapasiteli bir bataryası olacak.
Samsung Galaxy A21, ilk olarak ABD pazarında yerini alacak. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Galaxy A21 modelinin uygun fiyatlı olacağı biliniyor olsa da modelin ne zaman tanıtılacağı ve Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.