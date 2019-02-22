Galaxy S10 ailesi fiyatlarını beğendik mi? (VİDEO)

Galaxy S10 fiyatları ile ilgili ne düşünüyoruz? Bu videomuzda hem yeni seriyi hem de Türkiye’deki fiyatları değerlendirdik.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

İlginizi çekebilir: Galaxy S10+ elimizde

Galaxy S10 ailesi fiyatları

Galaxy S10 ailesi üç modelden oluşuyor. Bunlar Galaxy S10e, S10 ve S10+.

Ülkemizde cihazların baz modellerinin fiyatları sırasıyla 5499 TL, 6599 TL ve 7499 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca ön siparişe özel Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye ediliyor ve aldığınız modele göre 500 TL, 600 TL veya 750 TL hediye çeki de veriliyor. Yurtdışı fiyatlarındaysa modeller sırasıyla 749 dolar, 899 dolar ve 999 dolar olarak değişiyor.