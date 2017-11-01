Galaxy Note 8 Kullanıcıları, Donma Sorunundan Şikayetçi!

Note 7’nin ardından Note 8 de Samsung’un başını ağrıtabilir.

Geçtiğimiz yıl, bataryalarındaki problem sebebi ile patlama ve yanma skandalları ile gündeme gelen, sonrasında da sektördeki geleceği adeta yılan hikayesine dönen Galaxy Note 7’nin ardından Samsung, hatasını telafi etme adına donanımsal ve yazılımsal olarak son derece sağlam bir Note telefonu yapmak için kolları sıvamış ve bu bağlamda karşımıza Galaxy Note 8 çıkmıştı. Ancak bu kez de Note 8’lerde donma problemi baş göstermeye başladı.

Özellikle Samsung Community forumu üzerinden şikayetlerini dile getiren kullanıcıların söyledikleri göre, Note 8’lerde meydana gelen donma sorunu öylesine can sıkıcı bir hal almış durumda ki, söz konusu donma ancak telefonun yeniden başlatılması ile düzelebilmekte.

Kullanıcıların şikayetlerine göre, özellikle uygulamalar arasında yapılan geçişlerde ve telefonda yüklü gelen uygulamaların kullanımı esnasında meydana gelen donma, zaman zaman kısa süreliğine olsa da genellikle ya telefon kendi kendine yeniden başlamasıyla, ya da kullanıcıların telefonu yeniden başlatmaları ile düzeliyor.

Özellikle son haftalarda kullanıcılardan gelen benzer tarzda şikayetlerin ardından Samsung’un amiral gemisi cihazı için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Şu an için Güney Koreli şirketten donma problemlerine karşı bir açıklama gelmiş değil.