Coolpad COOL10, resmi olarak duyuruldu!

Çin merkezli Coolpad, Coolpad COOL10 olarak adlandırdığı yeni orta segment akıllı telefonunu bugün resmi olarak piyasaya sürdü. Telefonun temel teknik özelliklerine baktığımızda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduğunu görüyoruz. Cihaz, Helio P30 SoC yonga setine sahip olacak.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip, selfie kamerası ile DxOMark testinde!

Coolpad COOL10 başka hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Coolpad COOL10, 6.51 inçlik 19:9 en boy oranına sahip çözünürlüğü henüz bilinmeyen su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihazın fiyatı göz önüne alındığında ekranın HD+ çözünürlüklü olması muhtemel görünüyor. Ön taraftaki su damlası çentikte 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Coolpad COOL10, arka tarafta 3D arc tasarıma sahip olacak. Kameralarına baktığımızda ise 16 MP çözünürlüklü f/1.5 diyafram değerine sahip ana kamera bulunacak. Cihazın üçlü kamera dizilimi bulunacak fakat diğer iki kamera hakkında paylaşılan net bir bilgi yok. Ancak bütün kameralarının yapay zeka destekli olacağı biliniyor.

COOL10, biyometrik kimlik doğrulama için yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Ayrıca AI ile geliştirilmiş bir yüz tanıma kilidi de mevcut. Cihazın 4.900 mAh değerinde USB-C portu üzerinden şarj olan bataryası bulunacak. Telefonun şarj özellikleri ise henüz bilinmiyor.

COOL10, siyah, beyaz ve mavi-mor karışımı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Cihazın fiyatı 899 CNY(110€) olacak ve JD.com üzerinden ön siparişlere bugün açılacak. 12 Haziran tarihinde ise dağıtımlar başlayacak.