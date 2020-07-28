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MIUI 12 GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE’DE! – XİAOMİ TELEFONLARA GELEN YENİLİKLER
MIUI 12 güncellemesi yavaş yavaş ülkemizdeki Xiaomi telefonlara gelmeye başladı. Bizim de ofisimizde olan Poco F2 Pro modeline ulaşan güncelleme sonrası, öne çıkan yenilikleri bu videoda anlattık. Bakalım MIUI 12 hangi yeni özelliklerle öne çıkıyor?
MIUI 12 öne çıkan özellikleri neler?
Süper Duvarkağıtları: Lansmanda özellikle üzerinde durulan süper duvar kağıtları dünya ve mars olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabiliyor. Hem kilit ekranında hem de telefonun arayüzünde hareket eden ve yüksek çözünürlüklü görseller görüyoruz. Ayrıca evimiz yani Dünya seçeneğinde Çin ve buzullar gibi farklı lokasyonlar da seçilebiliyor.
Yeni Kontrol Merkezi: MIUI 12 ile beraber ekranı sağ taraftan aşağıya kaydırdığınızda ulaşabileceğiniz ve içerisinde pek çok ayarın bulunduğu bir kontrol merkezi kullanılabiliyor.
Ekran süresi/ odak modu: Telefonu yüzünden işine odaklanamayan insanlar için düşünülen odak modunda, telefonunuzu belirli bir süre kitleyebiliyor ve o süre boyunda yapacağınız işlere odaklı olabiliyorsunuz.
Karanlık mod geliştirmesi: Zaten mevcut olan karanlık mod iyileştirildi. Artık normalde karanlık mod olmayan bazı uygulamalara da bu tema ekleniyor ve telefonun duvar kağıdı da karanlık moda uygun olarak koyu tonlarda güncelleniyor.
Yeni animasyonlar: Telefonun içerisindeki pek çok arayüz animasyonu değişti. Örneğin telefonun depolama biriminin doluluğu, bir silindir şeklinde renkli öğelerle gösteriliyor.
Yüzey uygulamalar: Destekli uygulamalarda, uygulamayı ekranda yüzen şekilde kullanabiliyor ve birden fazla uygulamayı tek ekranda kullanarak verimliliğinizi arttırabiliyorsunuz.
Yeni dosya yöneticisi: Dosya yöneticisi de düzenlendi ve daha kolay kategorize edilebilir hale geldi.
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Neden Samsung Galaxy Tab S6 Lite satın aldık?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilgili bazı soru işaretlerimiz vardı. Biz de bu soru işaretlerini gidermek için cihazı satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde, cihazın detaylı bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?
Alüminyum bir kasaya sahip cihaz, bizim satın aldığımız modelde açık mavi bir renk ile geliyor. Cihaz 10.4 inç boyutlu TFT ekranda 1200 x 2000 çözünürlük sunuyor. Kutudan dahili S-Pen çıkıyor ve bu kalemle birlikte hem not almak hem de çizim yapabilmek mümkün.
Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alan modelde Mali-G72 MP3 GPU, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Ayrıca microSD kart desteğiyle bu alanı arttırabilmek mümkün. Kamera tarafında ise 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera yer alıyor.
Tablette 7040 mAh batarya ve 15W şarj desteği yer alıyor.
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Oppo A72 ve Oppo A91 kutusundan çıkıyor!
Oppo A72 ve Oppo A91 modelleri bugün ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, iki cihazın da kutu içeriğine ve telefonun genel özelliklerine yakından bakıyoruz.
Oppo A72 neler sunuyor?
Beyaz, siyah, mor ve mavi gibi farklı renk seçenekleri olan cihaz hem arka yüzeyinde hem de yan çerçevelerinde polikarbon malzeme kullanıyor. Bizdeki inceleme örneği her ne kadar mor olarak geçse de, arka yüzeyde hem morun hem de yeşilin farklı tonları oldukça göz alıcı görünüyor.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan telefonda Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 3 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi yer alıyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Kamera noktasında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut.
Batarya noktasında ise 5000 mAh kapasiteli pille beraber 18W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Oppo A91 özellikleri
Bu modelde ise kırmızı, silyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile polikarbon malzeme tercihi devam ediyor. Ekran paneli ise 6.4 inç Super AMOLED ve yine Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Ancak ekranda Corning Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor.
Gücünü MediaTek Helio P70 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sulunuyor. Kamerada ise benzer olarak 48 MP ana kamera, 8 MP derinlik, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta da yine 16 MP‘lik selfie kamerası devam ediyor.
4025 mAh batarya kapasitesi ile beraber telefon 20W‘lık hızlı şarj desteği sunuyor.
Dizüstü Bilgisayar
ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
ROG Zephyrus Duo 15 incelemesiyle karşınızdayız. Dünyada tek çift 4K ekrana sahip olan oyuncu laptopu konumundaki Zephyrus Duo 15, Asus’un ZenBook Duo ve ZenBook Pro Duo modelleri ardından oyunculara yönelik olarak tasarlandı.
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ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
Gücünü Intel Core i9-10980HK işlemcisinden alan Zephyrus Duo 15, ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super’den destek alıyor. En önemli yanı olan iki 4K ekrana sahip olan cihaz, gerçekten farklı bir oyuncu/yayıncı bilgisayarı konumunda. 15,6 inç 3840 x 2160 piksel 60 Hz bir panele sahip olan cihazın 1080p 300 Hz versiyonu da mevcut.
İkinci ekranına ROG ScreenPad+ adını veren Asus, bu ekranda da 14,1 inç boyutunda 3840 x 1100 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yerleştirmiş. Bu ekranı rahatlıkla ikinci ekran gibi kullanabilir, yayın yaparken ya da yaratıcılık programlarında da panelleri alta alarak tek cihazda daha rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Cihazda ayrıca 32 GB boyutunda 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bellekler bulunuyor. Bunu isterseniz 48 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 2,4 kg ağırlığında olan ve sadece 2 cm kalınlığındaki bu laptop gerçek manada bir mühendislik eseri. Hem ince, hem rakiplerine göre hafif, magnezyum kasa ile sağlam ve çift ekran deneyimi sunabilen ROG Zephyrus Duo 15, dünya üzerindeki en iyi gaming laptoplardan biri olurken tek farklı oyuncu laptopu konumunda da bulunuyor.
İyi seyirler…