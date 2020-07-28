MIUI 12 GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE’DE! – XİAOMİ TELEFONLARA GELEN YENİLİKLER

MIUI 12 güncellemesi yavaş yavaş ülkemizdeki Xiaomi telefonlara gelmeye başladı. Bizim de ofisimizde olan Poco F2 Pro modeline ulaşan güncelleme sonrası, öne çıkan yenilikleri bu videoda anlattık. Bakalım MIUI 12 hangi yeni özelliklerle öne çıkıyor?

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MIUI 12 öne çıkan özellikleri neler?

Süper Duvarkağıtları: Lansmanda özellikle üzerinde durulan süper duvar kağıtları dünya ve mars olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabiliyor. Hem kilit ekranında hem de telefonun arayüzünde hareket eden ve yüksek çözünürlüklü görseller görüyoruz. Ayrıca evimiz yani Dünya seçeneğinde Çin ve buzullar gibi farklı lokasyonlar da seçilebiliyor.

Yeni Kontrol Merkezi: MIUI 12 ile beraber ekranı sağ taraftan aşağıya kaydırdığınızda ulaşabileceğiniz ve içerisinde pek çok ayarın bulunduğu bir kontrol merkezi kullanılabiliyor.

Ekran süresi/ odak modu: Telefonu yüzünden işine odaklanamayan insanlar için düşünülen odak modunda, telefonunuzu belirli bir süre kitleyebiliyor ve o süre boyunda yapacağınız işlere odaklı olabiliyorsunuz.

Karanlık mod geliştirmesi: Zaten mevcut olan karanlık mod iyileştirildi. Artık normalde karanlık mod olmayan bazı uygulamalara da bu tema ekleniyor ve telefonun duvar kağıdı da karanlık moda uygun olarak koyu tonlarda güncelleniyor.

Yeni animasyonlar: Telefonun içerisindeki pek çok arayüz animasyonu değişti. Örneğin telefonun depolama biriminin doluluğu, bir silindir şeklinde renkli öğelerle gösteriliyor.

Yüzey uygulamalar: Destekli uygulamalarda, uygulamayı ekranda yüzen şekilde kullanabiliyor ve birden fazla uygulamayı tek ekranda kullanarak verimliliğinizi arttırabiliyorsunuz.

Yeni dosya yöneticisi: Dosya yöneticisi de düzenlendi ve daha kolay kategorize edilebilir hale geldi.