Samsung Galaxy S20 serisi ABD’de en son Nisan 2023 güvenlik güncellemesini aldı. Güncelleme, N98xU1UES4HWC9 ürün yazılımı sürümüyle geliyor. N98xU1UES4HWC9 aygıt yazılımı sürümü, telefonlardaki olası güvenlik açıklarını gideren 60’tan fazla güvenlik düzeltmesi getirerek onları olası siber saldırılara karşı daha güvenli hale getiriyor.

Kullanıcılar en son güncellemeyi indirmek ve yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme bölümüne gidebilirler; bu güncelleme ayrıca Samsung’un ürün yazılımı veritabanında manuel olarak indirmekte mevcut.

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Yeni güncelleme herhangi bir yeni özellik getirmiyor, ancak kararlılık iyileştirmeleri ve diğer küçük hata düzeltmelerini beraberinde getiriyor. Samsung birkaç ay önce de bazı yeni özellikler ve geliştirmeler içeren One UI 5.1 güncellemesini yayınlamıştı.

Nisan 2023 güvenlik güncellemesi ilk olarak Güney Kore’ye geldi ve ardından ABD’ye ulaşmadan önce Avrupa’ya ve dünyanın diğer bölgelerine de yayılacak. Diğer bölgelerdeki kullanıcılar güncellemeyi önümüzdeki haftalarda almayı bekleyebilirler.

Galaxy S22 telefonunuz varsa, Ayarlar ve ardından Yazılım Güncelleme bölümüne gidip İndir ve Yükle butonuna basabilirsiniz. Güncelleme geldiğinde böylece telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.

Galaxy Note 20 serisi Android 10 ile piyasaya sürüldü ve kullanıcılar sırasıyla 2020, 2021 ve 2022’nin sonlarında Android 11, 12 ve 13 dahil olmak üzere sonraki Android işletim sistemi güncellemelerini aldı. Bu son güvenlik yaması, Samsung’un cihazlarının en son güvenlik protokolleriyle güncel olmasını sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayarak kullanıcılara güvenli ve emniyetli bir mobil deneyim sunuyor.