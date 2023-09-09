Samsung’un yerini Ultra modelleriyle doldurmaya çalıştığı klasikleşmiş Note serisinin son mirasçılarından olan Galaxy Note 10 sahipleri için kötü haber geldi. Galaxy Note 10 serisi sahipleri, Eylül ayının başlamasıyla birlikte güncelleme desteğini kaybediyorlar. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus’ı güvenlik güncellemeleri kapsamından çıkardı. Bu cihazlar için son güncelleme Ağustos 2023 güvenlik yaması olacak gibi duruyor!

Samsung Galaxy Note 10 Serisi Güncelleme Desteğini Kaybediyor!

Ancak kötü haberin yanı sıra biraz da iyi haberler var. Note serisinin ayaktaki son mirasçısı olan Galaxy Note 20 serisi hala aylık güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Ayrıca Galaxy Note 10 Lite modeli de şu an için güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Ancak bu güncellemeler artık üç ayda bir sunulacak.

Samsung, geçen yıl aynı dönemde Galaxy Note 10 için güvenlik güncellemelerini yavaşlatmaya başlamıştı. Bu, birçok Samsung cihazının şu anda bulunduğu bir trendi yansıtıyor gibi görünüyor. Yani güvenlik güncellemeleri yeni ve ışıltılı cihazlar için aylık olarak başlıyor ve cihazlar eskidikçe güncelleme sıklığı da azalıyor. En nihayetinde ise güncelleme desteği bitiyor, yani tabiri caizse bu modeller sütten kesiliyor.

Ancak asıl talihsiz olan, Note 10’un piyasa sürülme zamanı. Eğer cihaz iki yıl sonra piyasaya sürülmüş olsaydı, Samsung’un yeni güncelleme taahhüdü kapsamında olacaktı. Samsung, yeni dönemde cihazlarını dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemeleri ile destekleme taahhüdünde bulunmuştu. Bu taahhüt, o zamandan beri diğer telefon üreticileri tarafından da benimsenmiş durumda.

Galaxy Note 10 serisi, estetik açıdan dikkat çeken bir tasarıma ve özellikle Note 10 Plus modelinde etkileyici bir pil ömrüne sahipti. 25W şarj ile gelen 4.300mAh batarya, telefonun hızlıca şarj edilmesini sağlıyordu. Ekran 60Hz olsa bile, kalitesiyle dikkat çekmiş ve herkes genel toplamda bu seriye hayran kalmıştı. Ayrıca bu model, Samsung’un son genişletilebilir depolama seçeneğine sahip amiral gemisi telefonu olarak da tarihe geçmişti.

Ancak şimdi, bu cihazlar yeni güncellemelerden mahrum kalacaklar. Tek teselli ise Galaxy Note 20 serisinin güncellemelere devam edecek olması.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bir sürpriz yaparak bu modelleri güncellemeye devam eder mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!