Samsun cephesi heyecanla beklenen orta seviye telefonu Galaxy M34 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 7 Temmuz’da tanıtılacak olan cihazın bazı özellikleri FCC sertifikalarında ve alışveriş sitelerinde ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Samsung’un yeni canavarı Geekbench performans testinde ortaya çıktı ve bu sayede cihazda kullanılan işlemci de ortaya çıkmış oldu. İşte M34 5G’de kullanılacak işlemci!

Exynos 1280 ile Performans Artık Bir Sorun Değil!

Geekbench’te Galaxy M34, SM-M346B model numarasıyla ortaya çıktı. Listeleme, Exynos 1280‘in cihaza güç vereceğini doğruluyor. Samsung bu çipi Galaxy M33, Galaxy A33 ve Galaxy A53 gibi diğer telefonlara güç sağlamak için kullanmıştı.

Exynos 1280’li Galaxy M34, Geekbench’in tek çekirdek testinde 956 puan alırken, çok çekirdek testinde 2032 puan kaydetti. Bu puanlar cihazın giriş-orta seviye arasında konumlandırıldığı düşünüldüğünde fazlasıyla iyi. Samsung bu işlemciyi zaten Galaxy A33 ve A53 gibi orta seviye cihazlarında kullanmış ve genel olarak iyi yorumlar almıştı.

Geekbench listesinde ayrıca cihazın 6 GB RAM ve Android 13’e sahip olduğu belirtiliyor. Büyük ihtimalle cihaz One UI 5.1 ile piyasaya sürülecek. Zira One UI 5.1.1 sürümünün Temmuz sonunda tanıtılacak olan Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleriyle beraber çıkış yapması bekleniyor.

Yaklaşan Galaxy M34 5G’nin Galaxy A34 5G’ye benzer olacağı ve daha büyük bir 6.000mAh bataryaya sahip olacağı söylentileri yaygın olarak dolaşıyor. Bu doğruysa, M34 5G, önceki model Galaxy M33 5G’ye göre önemli bir yükseltme olacak.

Sızıntılara göre Galaxy M34 5G, 6,6 inç Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip sAMOLED bir ekrana sahip olacak. Ön kamera, ekranın üst kısmındaki bir çentik içine yerleştirilecek. Bu ekran üst seviye cihazlarda kullanılan dynamic AMOLED’e kıyasla bir tık geride olsa da cihazın segmenti düşünüldüğünde ekran gerçekten harika özellikler sunuyor.

Arka kamera kurulumuna gelince, cihazın 48MP birincil kamera sensörüne ek olarak 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP makro sensör ile donatıldığı söyleniyor. Selfie çekmek için 13MP ön kamera bekleniyor.

Telefonun 8GB’a kadar RAM ve 128GB depolama alanıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzun pil ömrü için 25W hızlı şarj desteğiyle birlikte 6.000mAh’lik bir pil bulunması ihtimali yüksek.

Cihazın fiyatı ise belirsizliğini koruyor. Hindistan fiyatının 240 dolar civarında olacağı söyleniyordu ancak firmanın Hindistan pazarına çok önem verdiği ve fiyatları biraz daha uygun tutmak istediği düşünüldüğünde küresel pazarda 240 dolardan yüksek bir fiyat etiketi bekleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy M34 5G’nin szıdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!