Samsung, Galaxy F54 5G adında bir sonraki “F serisi” telefonu piyasaya sürdü. Bu telefon, Samsung A54 ile aynı Exynos 1380 yongasetini kullanıyor. Ancak daha büyük bir 6.7 inç FHD+ Super AMOLED Plus ekranla birlikte geliyor. Ekranın üstünde bir delik bulunuyor ve içinde 32MP bir kamera yer alıyor.

Telefonun arka tarafında, OIS özellikli 108MP kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor. Telefon, OneUI 5.1 arayüzü üzerinde çalışan Android 13 işletim sistemini kullanıyor. Samsung, bu telefon için dört nesil boyunca işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi sağlama sözü verdi.

İlginizi Çekebilir: Samsung Müşteri Sadakatinde Apple’ı Geçti!

Samsung, telefonun amiral gemisi serisinden Nightography özelliğini Galaxy F54 5G’ye getirdi. Bu özellik, özel bir Gece Modu ve Otomatik Gece Modu olarak sunuluyor ve AI tabanlı Çoklu çerçeve işleme ile 12 kareye kadar çekim yapabiliyor. Böylece, harika bir fotoğraf elde etmek mümkün oluyor. Ayrıca, kullanıcıların gece gökyüzünün hızlandırılmış videolarını oluşturmasına olanak tanıyan Astrolapse özelliği de bulunuyor.

Telefon, 6000mAh kapasiteli bir pil içeriyor, bu da A54’tekine göre daha büyük bir pil demek. Hızlı şarjı destekleyen bir 25W şarj adaptörüyle birlikte gelmiyor. Bunun yerine kullanıcılar ayrı olarak satın almak zorunda kalacaklar. Telefonun arka kısmı plastikten yapılmıştır ve toz ve suya dayanıklılık için IP derecelendirmesi bulunmuyor.

İçindekiler Samsung Galaxy F54 5G özellikleri

Samsung Galaxy F54 5G özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel çözünürlüğünde120Hz yenileme hızına sahip Süper AMOLED Ekran

Exynos 1380 işlemci

Mali-G68 MP5 GPU

8GB RAM, 256GB dahili depolama, micro SD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir

Samsung One UI 5.1 ile Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 164,9 x 77,3 x 8,4 mm; Ağırlık: 199g

USB Type-C ses, Alttan taşınabilir hoparlörler

5G (N1(2100)/N3(1800)/N5(850)/N7(2600)/N8(900)/N28(700)/N40(2300)/ N41(2500)/ N77(3700)/N78(3500)bandlar), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS, USB Type-C 2.0, NFC

25W hızlı şarj desteğine sahip 6000mAh kapasiteli batarya