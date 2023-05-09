Samsung, Galaxy F54 5G adında yeni bir orta sınıf cihaz üzerinde çalışıyor. Yakın tarihli bir Google Play Console listesi, cihazın Samsung’un şirket içi Exynos 1380 yonga setine ve FHD + çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunu ortaya koymuştu. Birçok özelliği ortaya çıkan cihaz, şimdi de Geekbench performans testinde boy gösterdi. Samsung, A serisinin sevilen üyesi Galaxy A54’e kardeş getirdi!

Galaxy F54 5G, A Serisinin Satışlarına Göz Dikebilir!

Akıllı telefon Geekbench üzerinde SM-E546B model numarasıyla göründü. Geekbench listesine baktığımızda, yaklaşan akıllı telefonun Exynos 1380 yonga setini kullanacağı ve 8GB’a kadar RAM’i destekleyeceğinin kesinleştiğini söylemek mümkün.

Ayrıca cihazın Android 13 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak geleceği doğrulanmış oldu. Cihazın Geekbench’in tek çekirdek testinden 1008, çoklu çekirdek testinden ise 2816 puan aldığını görüyoruz. Bu skorlar bir orta seviye cihaz için fazlasıyla iyi. Ancak Geekbench 6 sürümü ile test kriterlerinde ufak değişiklikler olduğunu ve skorlarda biraz artış olduğunu söylemek mümkün. Yine de cihazın performans konusunda oldukça yeterli olduğunu görüyoruz.

Son raporlar, Samsung’un yeni canavarının Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Exynos 1380 ile geleceği kesinleşen cihaz, 25W hızlı şarjı destekleyecek büyük bir 6.000mAh pil ile bizleri karşılayabilir.

Diğer önemli özellikler arasında Corning Gorilla Glass 5, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, microSD kart veya ikinci SIM’i takabileceğiniz hibrit SIM yuvası, WiFi 6 gibi güçlü özellikler yer alıyor. Arka tarafta OIS destekli 108 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 8 megapiksel çözünürlükü ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro çekim kamerasından oluşan üçlü kamera kurulumunun yer alacağı söyleniyor.

Hindistan pazarında satışa sunulması beklenen Galaxy F54 5G, daha önce tanıtılan Galaxy M54 5G ve Galaxy A54 5G’ye alternatif olarak tanıtılacak. Cihazın fiyatının ise 366 dolar civarında olması bekleniyor. Galaxy F54 ülkemizde satışa sunulursa çok ilgi çekebilir. Bakalım orta seviyede güçlü modeller sunan Huawei ve Vivo cephesi Samsung’un bu hamlesine nasıl karşılık verecek?

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy F54 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!