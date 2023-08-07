Güney Koreli teknoloji devi Samsung, söz verdiği gibi, Galaxy F34 5G adlı en son 5G destekli telefonunu Hindistan ve Çin pazarında satışa sundu. 230 dolar fiyat etiketine sahip olan telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.

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Cihaz, 6.46 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranla geliyor. Telefonun çentiğinin içinde 13MP çözünürlüklü bir ön kamera bulunuyor. Dahası, Exynos 1280 yonga seti tarafından desteklenen cihaz, 8 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip.

Galaxy F34 5G, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan One UI 5.1 arayüzü ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Samsung, bu telefon için en az 4 yeni işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi sağlama taahhüdünde bulundu. Cihazın arkasında yer alan kameralar arasında OIS destekli 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor.

Telefon, 6000mAh kapasiteli bir bataryayla donatılmış olup 25W hızlı şarjı destekliyor. Ancak, kutu içeriğinde şarj cihazı yer almıyor.

Samsung Galaxy F34 5G özellikleri

6.46 inç büyüklüğünde 1080×2340 piksel çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Süper AMOLED Infinity-U Ekran

Corning Gorilla Glass 5 koruması

Exynos 1280 Octa-Core (2.4GHz x 2 + 2GHz x 6) 5nm işlemci

Mali-G68 GPU

128 GB dahili depolama

6 GB / 8 GB RAM

microSD kart ile 1 TB’a kadar destek

50MP arka kamera OIS, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera

13MP ön kamera

Boyutlar:161.7×77.2×8.8mm

Ağırlık: 208g

5G SA /NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Çift -frekans GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

25W hızlı şarj desteği ile 6000mAh kapasiteli batarya