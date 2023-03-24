Güney Koreli teknoloji devi Samsung, söz verdiği gibi firmanın F serisindeki en son orta sınıf telefonu Galaxy F14 5G modelini piyasaya sürdü. Yaklaşık olarak 170 dolar bandında olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye ihtimali de olan telefonun özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Telefonda bizi 6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2408 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Bu ekran 90 Hz tazelemeye ve Corning Gorilla Glass 5 korumaya sahip. Telefonun kalbinde ise sekiz çekirdekli Samsung imzalı Exynos 1330 yonga setini görünüyoruz. RAM tarafında ise 4 GB ve 6 GB LPDDR4X RAM seçenekleri yer alıyor.

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Arka bölümde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro sensör bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera bulunuyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon muhtemelen ülkemizde 9000 TL bandında satışa sunulacak. Şimdilik bu modelin Çin ve Hindistan’da satışa sunulduğunu belirtelim.

İçindekiler Samsung Galaxy F14 5G özellikleri

Samsung Galaxy F14 5G özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2408 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran

Corning Gorilla Glass 5 koruma

Sekiz çekirdekli Exynos 1330 5nm işlemci (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G68 MP2 GPU

4GB / 6GB LPDDR4x RAM

128GB depolama

microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

OneUI 5.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro sensör

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Boyutlar: 166.8 x 77.2 x 9.4mm, Ağırlık: 205g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

25W hızlı şarjlı 6000mAh (tipik) pil