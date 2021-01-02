Galaxy Buds Pro, Samsung’un Web Sitesine Eklendi!

Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung’un resmi web sitesinde görüntülendi. Samsung bu sayede kablosuz kulaklığını resmi olarak doğrulamış oldu.

Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Pro, Samsung tarafından resmi olarak doğrulandı. Ocak 2021’de tanıtılmasını beklediğimiz Buds Pro, tanıtımdan önce Samsung’un resmi web sitesine eklendi.

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Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılarla Buds Pro’nun özellikleri ortaya çıkmıştı. Ancak resmi internet sitesinde cihaz hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Hatta cihazın resmi bile yer almıyor diyebiliriz. Ancak cihazın özellikleri neredeyse tam haliyle ortada. Gelin cihazın özelliklerine şöyle bir göz atalım.

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Samsung Galaxy Buds Pro’nun özellikleri!

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılarda Galaxy Buds Pro hakkında birçok detay ortaya atılmıştı. Bu detaylar içerisinde cihazın 11mm woofer ve 6.5 mm tweeter taşıdığı yer alıyordu. Bunlara ek olarak iki yönlü hoparlörün de cihaz içerisinde yer aldığı biliniyor. Öte yandan kulaklıkların her birinin içerisinde üçlü mikrofon bulunuyor. Gürültü engelleme teknolojisi, konuşma modu, Bixby asistan desteği ve uzamsal ses teknolojisi de cihazda mevcut.

IPX7 su geçirmemezlik sertifikası ile gelecek olan Buds Pro, tek şarj ile 8 saatlik müzik dinleme performansı sunuyor. Yine aynı şarj ile telefon görüşmesi süresi ise 4.5 saat. Bunları kulaklıkların kutusu ile birlikte kullandığınızda müzik için 28 saat, telefon görüşmesi için 15 saat gibi kullanım süreleri yakalanıyor.

Galaxy Buds Pro’nun fiyatı ve tanıtım tarihi!

199 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen Buds Pro, yine söylentilere göre gümüş, menekşe ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın tanıtım tarihi bilinmesede, Samsung’un 14 Ocak’ta yapacağı lansmanda TWS kulaklıklar ile birlikte Galaxy Buds Pro’nun da tanıtılması bekleniyor. Bakalım Samsung Galaxy Buds Pro bu lansmanda tanıtılacak mı.

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