Güney Koreli Samsung, Galaxy Buds 2 Pro ve Galaxy Watch serisi için yeni içerik oluşturma yeteneklerini geliştiren yeni yazılım güncellemelerini duyurdu. 360 Ses Kaydı ve geliştirilmiş bir Kamera Denetleyicisi içeren bu güncellemeler, Galaxy akıllı telefonlarda zaten güçlü olan kamerayı daha da güçlendiriyor.

Yeni 360 Ses Kaydı özelliği, kullanıcıların Galaxy Buds 2 Pro’yu bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirerek videoya tam olarak duydukları gibi ses kaydetmelerine olanak tanıyor. Kullanıcıların profesyonel ekipmana ihtiyaç duymadan videolar için yüksek kaliteli ve gerçekçi ses yakalamalarını sağlıyor.

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Bu özellik, 360 derecelik sesi almak için her kulaklıkta bir mikrofon kullanıyor. Gerçekçi ve sürükleyici ses, bağlı kulaklıkları takarak ve videoyu bir cihazda veya sosyal medya kanalında oynatarak yüz yüze bir deneyimi simüle ederek yaşanabiliyor.

360 Ses Kaydı, Galaxy serisinde daha iyi ses kalitesi, daha düşük gecikme süresi ve daha uzun pil ömrü sağlayan gelişmiş yeni bir Bluetooth ses standardı olan LE Audio’yu kullanan ilk özelliktir.

LE Audio ayrıca sol ve sağ mikrofonları aynı anda kullanarak Galaxy Buds2 Pro’da binoral kayıt yapılmasını sağlar. Galaxy Z Flip4 veya Z Fold4 ile eşleştirildiğinde, kullanıcılar yüksek kaliteli stereo ses ve video ile kendilerini o ana kaptırabilirler.

Galaxy Watch’taki Kamera Denetleyicisi özellik ise Galaxy telefonların fotoğraf ve videografi özellikleri, kullanıcılara her durumda yaratıcı kontrol sağlamak için tasarlanmış.

Galaxy Watch5 ve Watch4 serisi için yeni bir güncelleme yakında Kamera Denetleyicisine yakınlaştırma yetenekleri ekleyerek bir Galaxy akıllı telefon ve saat ile eşleştirildiğinde kamera deneyimini daha da genişletecek.

Kullanıcılar artık saat kadranını sıkıştırarak veya dönen çerçeveyi çevirerek telefonlarının kamera yakınlaştırmasını uzaktan kontrol edebilir. Bu da çerçeveyi ayarlamak için kameraya gidip gitmek zorunda kalmadan uzaktan grup özçekimleri veya grup çekimleri yapmayı kolaylaştırır.

360 Ses Kaydı özelliği, bugünden itibaren yazılım güncellemeleri yoluyla Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4’te kademeli olarak yayınlanacak. Güncellemeleri denetlemeyi unutmayın.