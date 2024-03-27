Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın gelecek iPhone 16 serisi için bazı önemli değişiklikler yapmayı planladığını gösteriyor. Bu sızıntılar, yeni telefonların önceki modellerle benzer bir tasarıma sahip olacağını ancak bazı dikkate değer özelliklerle donatılacağını öne sürüyor. iPhone 16 yakalama tuşu ile geliyor. Peki bu tuş ne işe yarayacak?

iPhone 16 Serisi için Yeni Özellikler Sızdırıldı: Yine Yeni Bir Tuş Geliyor

iPhone 16 Pro modellerinin, önceki iPhone 15 Pro’lara kıyasla biraz daha büyük ekranlara ve gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro’larla beraber hayatımıza giren eylem düğmesinin tüm modellere ekleneceği ve güç düğmesinin olduğu tarafta bir Yakalama düğmesinin bulunacağı ifade ediliyor.

Bu sızıntılar, özellikle fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar arasında heyecan yaratıyor. Çünkü Yakalama düğmesi, fotoğraf çekerken daha kolay ve hızlı bir şekilde çekim yapmayı sağlayacak pratik bir özellik olarak görülüyor. Büyük ihtimalle Apple bu tuşu Sony Xperia telefonlarda gördüğümüz gibi bir amaçla kullanacak.

Özellikle, iPhone kullanıcıları arasında bu özelliğin yokluğu, fotoğraf çekerken zaman zaman zorluk yaşanmasına neden olabiliyordu. Ancak iPhone 16 serisiyle birlikte bu eksiklik giderilecek gibi görünüyor. Apple bu tuşu sesli asistan çağırma gibi görevler için de kullanabilir.

Weibo platformunda paylaşılan bazı iPhone 16 prototipleri, söylentileri doğrular nitelikte. Prototiplerde, telefonların tasarımının önceki söylentilerle uyumlu olduğu görülüyor. Bu da, telefonların büyüyeceği ve eylem düğmesiyle birlikte yakalama düğmesine de sahip olacağı fikrini güçlendiriyor.

Daha da ilginç olanı, güvenilir sızıntı kaynağı Sonny Dickson’ın paylaştığı iPhone 16 kılıfı oldu. Bu sızıntı, aksesuar üreticilerinin iPhone 16 için yakalama düğmesi ile uyumlu kılıflar üretmeye başladığını gösteriyor. Kılıf üreticileri sektör içinden bilgi aldıkları için üretime erkenden başlamak ve bir an önce piyasaya çıkmak istiyorlar.

Tüm bu sızıntılar, Apple hayranlarını ve teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor. Ancak yine de, resmi bir açıklama olmadığı için bu bilgilerin kesinliği konusunda bir belirsizlik bulunuyor. Cihazların resmi tanıtımı ve özelliklerinin açıklanmasıyla birlikte, bu sızıntıların doğruluğu netlik kazanacaktır.

Bekleyip görmek gerekiyor. Ancak şimdilik, iPhone kullanıcıları ve teknoloji tutkunları, yeni iPhone serisinin getireceği yeni özellikler ve geliştirmeler konusunda heyecanla beklemeye devam edecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!