Samsung, 2024 yılında tanıttığı Galaxy S24 serisi ile yapay zeka teknolojilerinde devrim yaratmayı hedefliyor. Galaxy AI ile donatılan cihazlar şimdi de OpenAI’nin popüler projesi ChatGPT sohbet robotuyla desteklenebilir. Bu gelişme, Samsung’un yalnızca teknoloji dünyasında değil, yapay zeka alanında da lider konumunu güçlendirebilir. Apple ile anlaşan OpenAI, Samsung’a da göz kırpıyor!

Galaxy AI ve ChatGPT İş Birliği Gündemde, Apple Intelligence Üzgün!

ChatGPT‘nin yaratıcısı OpenAI, ChatGPT Galaxy AI entegrasyonu için Samsung ile görüşmelere başlamış durumda. Bu görüşmeler, yapay zeka teknolojilerinin Galaxy cihazlarına entegre edilmesini amaçlıyor. Samsung’un yalnızca 2024 yılında 200 milyondan fazla cihazda Galaxy AI özelliklerini etkinleştirmeyi planladığı biliniyor.

Samsung’un sattığı ve güncelleme verdiği cihazlar düşünüldüğünde, bu rakamın birkaç yıl içinde milyarları bulabileceği öngörülüyor. OpenAI’nin bu süreçteki rolü, Galaxy ekosistemine yenilikçi yapay zeka çözümleri sunmak olacak.

Ancak Samsung’un mevcut Google iş birliği, bu ortaklığı daha karmaşık hale getiriyor. Samsung, Google’ın Gemini teknolojisiyle AR gözlükleri geliştirirken, OpenAI ile potansiyel iş birliği, dikkatli bir strateji yönetimi gerektiriyor. Buna rağmen, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Samsung’un yarı iletken tesislerine yaptığı ziyaret, bu ortaklık için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ChatGPT Galaxy AI entegrasyonu, kullanıcı deneyimini dönüştürerek daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmayı hedefliyor. Bu gelişme, Samsung’un yapay zeka destekli ürünlerde rekabet gücünü artırabilirken, OpenAI için de mobil cihaz pazarına genişleme fırsatı sunuyor.

Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin detaylarının netleşmesi bekleniyor. Galaxy AI ve ChatGPT‘nin birleşimi, hem Samsung kullanıcıları hem de teknoloji dünyası için heyecan verici bir yenilik olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI ile yakın ilişkisi olan Apple buna ne diyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!