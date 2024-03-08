Samsung, merakla beklenen Galaxy A55 ve Galaxy A35 akıllı telefonlarını tanıttı. Bu lansman öncesinde, yeni cihazlar Otto perakende web sitesi aracılığıyla Almanya’da satışa sunuldu.

Galaxy A55 ve A35’in fiyatlandırması oldukça rekabetçi. Galaxy A55, Lacivert, Limon, Lilak ve Buz Mavisi renk seçenekleriyle geliyor ve 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeli 479 Euro’dan başlıyor. Daha büyük depolama seçeneği olan 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model ise 529 Euro’dan satışa sunuluyor. Galaxy A35 ise 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip versiyonuyla 379 Euro’dan başlıyor ve 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modeli 449 Euro’dan satılıyor.

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Her iki akıllı telefon da yüksek performans ve göz alıcı özellikler sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ Süper AMOLED ekranlar, bu cihazların önemli özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, güçlü işlemcileri ve geniş depolama seçenekleriyle, kullanıcılar için yüksek performanslı bir deneyim sunmayı amaçlıyorlar.

Galaxy A55, Samsung’un en son teknolojilerinden bazılarını barındırıyor. AMD Xclipse 530 GPU’lu 2.75 GHz’e kadar Octa Core Exynos 1480 işlemci ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle donatılmış. Ayrıca, Samsung One UI 6 ile Android 14’ü çalıştırıyor ve 5G bağlantısıyla gelecek nesil iletişim deneyimini sunuyor.

Öte yandan, Galaxy A35 de etkileyici özellikler sunuyor. Octa Core Exynos 1380 işlemciye sahip olan bu model, 128GB veya 256GB depolama alanıyla geliyor. Samsung One UI 6 ve Android 14 işletim sistemleriyle birlikte, kullanıcıların en yeni yazılım deneyiminden faydalanmalarını sağlıyor.

Her iki cihaz da 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran performansı sunarken, 5G bağlantı seçeneğiyle geleceğe yönelik bir deneyim vaat ediyorlar. Ayrıca, dayanıklı tasarımlarıyla toz ve suya karşı koruma sunuyorlar, böylece kullanıcılar her koşulda güvende hissedebilirler.

Galaxy A55 ve A35’in kamera özellikleri de dikkat çekici. Her iki model de üçlü arka kamera kurulumuna sahip, 50MP ana kamera, ultra geniş açılı lens ve makro sensörüyle zengin çekim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ön kameralarıyla, selfie tutkunlarını da unutmuyorlar.

Bu yeni Galaxy A serisi modelleri, Samsung’un kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunma stratejisini sürdürüyor. Yüksek performans, şık tasarım ve rekabetçi fiyatlarla, Galaxy A55 ve A35, akıllı telefon piyasasında güçlü bir rekabetçi konumda olmayı hedefliyorlar.