Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy A55 üzerinde çalışıyordu. Bu süre zarfında akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A55 tüm özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy A55 tüm özellikler

Galaxy A55 sızıntılara göre 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve ekran paneli tarafında OLED bir panel kullanılacak.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung’un kendi üretmiş olduğu Exynos 1480 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB/ 12 GB RAM ve 128 GB’dan fazla dahili depolama eşlik edecek. Batarya tarafında ise Galaxy A55, 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

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Galaxy A55 üçlü bir kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılayacak. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Galaxy A55 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.

Önceki Nesil: Galaxy A54

Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6,4 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.