Güncelleme desteği ile kullanıcılarının gönlünü kazanan Samsung, sevilen modeli Galaxy A54 için Ekim 2023 güvenlik güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.

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Galaxy A54, Ekim ayı güvenlik güncelleştirmesini A546VSQS5AWI1 derleme numarası ile alıyor. Güncelleme ile birlikte görsel herhangi bir değişiklik olmuyor. Ancak Samsung, güncellemenin 12’den fazla güvenlik açığını kapattığını söylüyor.

Galaxy A54 Neler Vaat Ediyor?

Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6,4 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.