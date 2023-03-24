Samsung’un orta seviyedeki yeni canavarı Galaxy A54, yaptığı detaylı testlerle ünlenen DxOMark’in kamera testinde boy gösterdi. Samsung’un en çok öne çıkardığı noktalardan biri olan kamera konusunda Galaxy A54’ün DxOMark karnesine göz atalım!

İşte Galaxy A54’ün DxOMark Karnesi!

Galaxy A54, DxOMark’ın test ettiği tüm telefonları içeren küresel sıralamada 84. sıraya yerleşirken, kendi segmentindeki cihazların test edildiği sıralamada 9. sırada yer aldı. DxOMark çalışanları Galaxy A54’ün kamerasını farklı koşullar altında test etti.

Fotoğraflar, videolar ve yakınlaştırma kalitesi de dahil olmak üzere her şey son kullanıcı bakış açısıyla test edildi. Ancak, Galaxy A54’ün DxOMARK puanı sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Galaxy A54 hem parlak dış mekan hem de iç mekan koşullarında iyi pozlama ve geniş bir dinamik aralık sunuyor. Bu sayede daha dramatik sahneler elde edebiliyorsunuz. Özellikle manzara çekimlerinde Samsung’un yapay zekası sayesinde Galaxy A54’ün etkileyici sonuçlar verdiğini söylemek mümkün.

Samsung’dan alıştığımız üzere Galaxy A54’ün renkleri olduğundan biraz daha canlı gösterme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bununla beraber, yine bir Samsung klasiği olarak görüntüler gerçekte gördüğünüzden biraz daha aydınlık olarak gösteriliyor.

Galaxy A54’ün güçlü yanları olduğu gibi güçsüz yanları da var. DxOMark’a göre Galaxy A54’te özellikle makro çekimlerde, hareketli öğelerde, pozlamada ve görüntünde gürültünün azaltılmasında bazı sorunlar olduğu görülüyor. Bunun yanında cihazda bazı odaklama sorunları olduğuna da değinilmiş.

Kameranın artı taraflarında;

Parlak ışıkta ve iç mekanlarda iyi pozlama ve geniş dinamik aralık

Manzara çekimlerinde iyi ayrıntı

Çoğu koşulda doğru ve tekrarlanabilir otomatik odaklama

Eksi bölümünde ise;

Pozlama ve beyaz dengesi kararsızlıkları

Makro modunda ve hareketli öğeler içeren sahnelerde odak hataları

Yüksek kontrastlı sahnelerde ve hareketli nesnelerde bulanıklık, gölgelenme ve renk değişimi gibi istenmeyen etkiler

Düşük ışıkta elde çekim yaparken otomatik odaklama kilidi ile çekim arasındaki gecikme bulunuyor.

Galaxy A54’ün kamera konusundaki beklentilerin biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Bununla beraber cihazın kendi kategorisinde 9. sırada yer alarak en azından kendi sınıfında iyi bir başarı sergilediği söylenebilir.

Galaxy A54’ün önünde Nothing Phone 1, Oppo Reno8 ve Xiaomi 12 Lite sırasıyla 6., 7. ve 8. sırada yer alıyor. DxOMark puanlarına bakılmaksızın, kamera yetenekleri konusunda Galaxy A54’ün iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olduğunu ve ilerleyen dönemlerde gelecek güncellemelerle beraber kameradaki birçok sorunun bertaraf edilebileceğini de söylemekte fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? DxOMark’a güveniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!