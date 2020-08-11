Galaxy A51 ve A71 modellerine “Üstün Gizlilik Modu” geldi

Samsung, bazı güvenlik ve gizlilik özellikleri getiren AltZlife isimli yeni güncelleme paketini seçili akıllı telefonlara sundu. Şimdilik Hindistan’da Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine sunulan güncellemede Üstün Gizlilik Modu ile fotoğraflarınızı ayrı galerilerde saklayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi buna benzer özellikleri şimdiye kadar farklı akıllı telefon arayüzlerinde de görmüştük.

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Üstün Gizlilik Modu nasıl çalışıyor?

Güncelleme paketindeki en dikkat çekici olan Üstün Gizlilik Modu‘nda galerinizi iki farklı modda kullanabiliyorsunuz. Güç tuşuna iki kez basarak galerinizde normal ve gizli modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir tarafta herkesin görmesinden rahatsız olmayacağınız fotoğraflarınızı, diğer tarafta ise gizli olmasını istediğiniz fotoğraflarınızı depolayabiliyorsunuz. Ayrıca bu “özel mod” seçeneği WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar için de kullanabiliyor. Tüm gizli mod uygulama desteği Samsung Knox tarafından güvence altına alınıyor ve şirketin “Güvenli Klasör” özelliğiyle entegre çalışıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi normal moddan özel moda geçebilmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu da dilerseniz şifre, dilerseniz de parmak izi gibi biyometrik doğrulama ile yapılabiliyor.

AltZLife güncellemesinin Üstün Gizlilik Modu haricindeki bir diğer önemli yeniliği ise Güvenli Klasör içerisindeki yapay zeka tabanlı “içerik önerileri” özelliği. Bu uygulama, eğer daha önceden spesifik bir yüz veya bir tip fotoğrafı gizli olarak işaretlendiyse, bunları güvenli klasöre taşıması için kullanıcılara öneride bulunuyor.

Sözünü ettiğimiz güncelleme şu anda sadece Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine Hindistan’da sunuldu. Ancak tabii ki diğer ülkelere ve muhtemelen farklı modellere de yakın gelecekte sunulacaktır.