Sizlerle geçtiğimiz günlerde Galaxy A serisinin yeni üyeleri olan Galaxy A54, Galaxy A34 ve Galaxy A14’ün Avrupa pazarındaki muhtemel fiyat etiketlerini paylaşmıştık. Önceki modellere göre artan fiyatlar herkesi şaşırtsa da, ülkemiz için fiyatların daha uygun olacağına dair umutlar yüksek. Öyle ki, Samsung’un Galaxy A serisinde bölgeye özel fiyatlandırma yapacağı söyleniyor!

Avrupa Ülkeleri Galaxy A Serisini Daha Pahalıya Alacak!

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere statüsünde yer alan Endonezya pazarı için ortaya çıkan fiyat etiketleri, ülkemiz için umut verici olsa da, Avrupa’daki kullanıcılar için durum tam tersi.

Gelen bilgilere göre, Galaxy A34 bu pazarda yaklaşık 323 dolarlık bir fiyata sahipken, Galaxy A54 içinse 388 dolarlık bir fiyat öngörülüyor. Avrupa pazarı içinse bu fiyatlar Galaxy A34 için 430 dolar, Galaxy A54 içinse 520 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun oldukça büyük bir fark olduğunu söylemekte fayda var. Yine de gelişmekte olan ülkelerde, giriş ve orta seviye telefonların pazarın hakimi olduğu düşünüldüğünde, Samsung’un bu hamlesinin yerinde olduğu söylenebilir.

Hatırlatmak gerekirse, firma daha önce ülkemizde de benzer hamleler yapmış ve bazı modellerinin fiyatını yurtdışına ve özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla daha uygun tutmuştu. Artan vergi yüküne rağmen bu yıl da Galaxy S23 serisinde ülkemize özel bir fiyatlandırma yapan firma, serinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra’da ciddi bir indirime gitmişti.

Samsung, ülkemizde çok sevilen ve tam manasıyla kapış kapış satılan Galaxy A serisinin yeni modellerinde de benzer bir strateji izleyebilir. 15 Mart’ta tanıtılması beklenen serinin ülkemizdeki satış fiyatlarını bizler çok merak ediyoruz. Umuyoruz ki Samsung bu yıl da ülkemize özel bir fiyatlandırma yaparak kullanıcılarını mutlu eder.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu yıl da ülkemize özel fiyatlandırma yapacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!