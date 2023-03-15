Samsung 380 Euro’luk yeni fiyat/performans telefonu Galaxy A34’ü tanıttı. Türkiye’de de satılacak olan Galaxy A34 sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, bu telefonda Güney Koreli firma hangi donanımlara yer veriyor?

Galaxy A34’te 6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeye sahip Super AMOLED ekran yer alıyor. İşlemci tarafında bu sefer Exynos yerine sürpriz bir şekilde MediaTek’in Dimensity 1080 yonga seti kullanılıyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun 128 GB ve 256 GB depolamalı sürümleri bulunuyor.

Telefonun arkasında f/1.8 diyaframlı 48MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 8MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 5MP makro kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön yüzeyde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamerayı görüyoruz.

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25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon tam 4 yıl boyunca ana Android güncellemelerini de alacak.

İçindekiler Galaxy A34 özellikleri

Galaxy A34 özellikleri

.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeye sahip Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 6nm işlemci (2 x 2.6GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G68 MC4 GPU

128GB / 256GB dahili depolama alanına sahip 6GB / 8GB RAM

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.8 diyaframlı 48MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 8MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 5MP makro kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Ekran içi Parmak izi sensörü

Boyutlar: 161.3 x 78,1 x 8.2mm; Ağırlık: 199g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Toza ve Suya dayanıklı (IP67)

5G SA /NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Çift frekanslı GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

25W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya