Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A serisi cihazlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği Galaxy A26, tasarımıyla dikkat çekiyor. CAD tabanlı sızıntılar sayesinde bu yeni modelin detayları şimdiden ortaya çıktı. Yeni Samsung A26, özellikle düz hatları ve modern tasarım anlayışıyla dikkat çekiyor.

İçindekiler Samsung Galaxy A26 Tasarımıyla Göz Dolduruyor

Samsung Galaxy A26 Tasarımıyla Göz Dolduruyor

Android Headlines tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy A26, düz ekran tasarımı ve su damlası şeklindeki çentiği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ne yazık ki Samsung giriş-orta seviye cihazlarında hala nokta çentiğe geçmek istemiyor. Yani bu modelde de amiral gemisi tasarımı göremeyeceğiz.

Alt çerçevesi diğerlerine göre daha kalın olan cihaz, hem ön hem de arka tarafında düz bir yapıya sahip. Bu tasarım anlayışı yan çerçevelere de yansıtılmış olsa da, sağ taraftaki güç ve ses düğmelerinin olduğu bölüm hafif bir çıkıntı yaparak kavisli bir görünüm sunuyor. Samsung, bu yapıyı “Anahtar Adası” olarak adlandırıyor ve bu tasarım, düğmelere erişimi oldukça kolaylaştırıyor.

Arka tarafa baktığımızda, Galaxy A26‘nın üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Kameralar, sol üst köşede dikey olarak hizalanmış şekilde yer alıyor. LED flaş ise kamera modülünün hemen yanında konumlandırılmış. Kamera modülü, telefonun arka yüzeyinden hafifçe dışa çıkıntı yapıyor. Bu da cihazın şık görünümüne katkıda bulunuyor.

Boyutlarına gelirsek, Galaxy A26‘nın yaklaşık 6,64 inç büyüklüğünde bir ekran sunması bekleniyor. Cihazın toplam ölçülerinin ise 164 x 77,5 x 7,7 mm olduğu tahmin ediliyor. Kamera çıkıntısıyla bu kalınlık 9,7 mm’ye kadar ulaşıyor. Bu ölçülerin henüz CAD görüntülerine dayandığını ve resmi bilgilerin farklı olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Malzeme yapısında ise önceki model Galaxy A25‘te kullanılan plastik çerçeve ve arka kapak tasarımının devam etmesi bekleniyor. Samsung’un bu segmentte metal ve cama geçiş yapması pek olası görünmüyor. Ancak, dayanıklılık ve hafiflik açısından plastik tercihinin kullanıcılar için avantajlı olabileceği söylenebilir.

Samsung A26, 3,5 mm kulaklık girişine sahip olmayacak gibi görünüyor. Bunun yerine, kullanıcılar Type-C bağlantı noktası üzerinden kulaklıklarını bağlayabilecek. Bu seviyede bu özelliğin kaldırılması pek de doğru olmamış. Ayrıca, SIM kart yuvasının cihazın üst kısmında yer alacağı ve sol taraftan erişilebilir olacağı ifade ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!