Samsung geçtiğimiz günlerde karşımıza Galaxy A24 modeli ile çıkmıştı. Uygun fiyatlı olan Galaxy A24 Türkiye pazarına göz kırptı. Galaxy A24’ün ülkemizdeki fiyatı ise 8.999 TL olarak açıklandı. Peki, bu uygun fiyatlı telefon özellikleri ile bizlere neler sunuyor? Gelin özelliklere hızlıca biz göz atalım.

Infinity-U çentikli 6,5 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy A24, 1000 nit tepe parlaklığı sunuyor. 2.2GHz saat hızında çalışan belirtilmemiş sekiz çekirdekli bir yonga seti ile güçlendirilen Samsung Galaxy A24, 8GB’a kadar RAM ve microSD kart aracılığıyla 1TB’a kadar genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio G99 yonga setinden alıyor.

Samsung Galaxy A24’ün üçlü arka kamera ünitesi 50 megapiksel birincil sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens içeriyor. Kamera kurulumu, arka panelin sol üst köşesinde, LED flaş panelinin yanı sıra ayrı dairesel yuvalarda dikey olarak geliyor. 13 megapiksel ön kamera lensi, ekranın üst kısmında merkezi olarak hizalanmış bir su damlası çentik tasarımına sahip.

Samsung, Galaxy A24 telefonun şarj detaylarını doğrulamamış olsa da, telefonun 5.000 mAh bataryaya sahip olduğu doğrulandı. Telefon, 25 W hızlı şarj desteğine sahip.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A34 vs HONOR X9a vs Redmi Note12 Pro vs VIVO Y35 video karşılaştırma

Galaxy A24 Dual-SIM, 4G, WiFi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou ve Galileo bağlantı özelliklerini destekliyor. Akıllı telefon ayrıca bir USB Type-C (2.0) bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı içeriyor. 195 gram ağırlığındaki telefon 162.1mm x 77.6mm x 8.3mm boyutlarında.