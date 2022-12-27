Samsung yeni A serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin giriş seviyesi modeli olacak olan Samsung Galaxy A14, Bluetooth sertifikasını aldı. Detaylara göz atalım.

Samsung Galaxy A14, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı model ile piyasaya sürülecek. “SM-A145P_DS” ve “SM-A145R_DSN” model numarasına sahip Samsung Galaxy A14, Bluetooth SIG sertifikasını aldı.

Samsung Galaxy A14, Bluetooth sertifikasına göre Bluetooth 5.3 ile birlikte gelecek. Bunun yanı sıra cihaz çift Wi-Fi bandına sahip olacak. Bu da Samsung Galaxy A14’ün hem 2.4 GHz hem de 5 GHz hızındaki Wi-Fi ağlarına bağlanabileceği anlamına geliyor. Samsung Galaxy A14 bütün bunların yanı sıra WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ve WiFi Direct’i de destekleyecek.

Samsung Galaxy A14 5G, daha önce Geekbench veritabanında görülmüştü. Burada cihazın Exynos 1330 yonga setine sahip olacağını görmüştük. Geekbench listesine göre cihazın MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alacak MediaTek Dimensity versiyonu da olacak. Samsung Galaxy A14 5G, FCC sertifikasyon sitesinde de görülmüştü. Burada da cihazın 15W kablolu şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacağını öğrenmiştik.

Şimdilik Samsung Galaxy A14 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız.