Samsung’un A serisi ülkemizde çok sevildi ve çok sattı. Giriş segment, orta segment, orta-üst segment gibi geniş bir aralıkta seçeneklere sahip serinin yeni nesilleri tanıtılmaya hazırlanıyor. Bir süredir akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntıya şahitlik ettik. Geldiğimiz noktada bugün Galaxy A14 4G modelinin birçok özelliği sızdırıldı. Samsung’un Galaxy A14 4G isimli akıllı telefonu Google Play konsolunda görüntülendi.

Google Play konsol verilerine göre Galaxy A14 4G, 4 GB RAM’e sahip bir varyasyona sahip olacak. Bunun yanında başka varyasyonlar da olabilir. Cihaz kutudan Android 13 tabanlı One UI 5 ile çıkacak. Sızdırılan verilerde akıllı telefonun 1080×2048 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olduğu da var. Bu da Full HD+ çözünürlüğe tekabül ediyor. FHD+ çözünürlükteki bu ekran 450 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Google Play konsolundan sızdırılan en önemli özellik ise yonga seti. Sızıntıya göre Galaxy A14 4G, 2 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex A75 ve 2 GHz hızda çalışan altı adet ARM Cortex A55 çekirdeklerinden oluşan MediaTek Helio G80 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine Mali G950 GPU’su eşlik edecek.

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Önceki sızıntılarda cihazın 10W kablolu şarja sahip 5000 mAh büyüklükte bir pile sahip olacağı söylenmişti. Kamera tarafında ise akıllı telefonun üçlü bir kamera dizilimine sahip olacağı sızdırılmıştı. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera, 5 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte bir makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.