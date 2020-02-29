Galaxy A11’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Samsung’un giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Galaxy A11’e ait yeni render görüntüleri ortaya çıktı. Son zamanlarda sızan bilgilerle beraber görüntüler karşılaştırıldığında neredeyse tüm sızıntıların doğru olduğunu görüyoruz. Arka kısmında üçlü kamera kurulumuna sahip olan cihaz, önceden de aktarıldığı gibi Infinity-O ekran ile birlikte gelecek gibi görünmekte.

Samsung Galaxy A11 modeli, dış kaplama maddesi olarak plastik eşliğinde kullanıcılara sunulacak. Uygun bütçeli giriş seviyesi bir akıllı telefon olması beklenen model kalın çerçeveleriyle ayrıca dikkat çekiyor.

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Fiyat performans odaklı bir telefon olduğunu hatırlatarak cihazın özelliklerini sıralayalım. Model 6.2 inç boyutunda HD+ teknolojisine sahip bir ekranla ve bellek kısmında 3GB RAM ile birlikte gelecek. İşlemci olarak Samsung’un sekiz çekirdekli F/P odaklı işlemcisi Exynos 7 kullanılması beklenen model, tüm bu özellikler göze alındığında uygun bir fiyatla pazarda büyük bir yer kaplayacak gibi görünüyor.

Batarya konusunda firma garip bir şekilde giriş seviyesi cihazların aksine, 5000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayı cihaza konumlandırmış. Üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak olan cihaz, 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve henüz işlevi belli olmayan 5 megapiksellik bir sensör ile gelecek. Serinin bir önceki modeli Galaxy A10’un ABD topraklarında en çok satan Android telefon olmasıyla birlikte, hedef pazarının ABD olduğu belirtilen model, aynı başarıyı yakalayabilecek mi merak konusu.