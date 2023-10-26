GALAX, 1994 yılından beri bilgisayar donanımında en son ve en yenilikçi teknolojileri tüketicilerin beğenisine sunuyor. Şimdi ise Türkiye’deki teknoloji tutkunları, Gaming.Gen.TR güvencesi altında bu eşsiz ürünlere erişebilecek.

GALAX ekran kartları Türkiye’de!

Avrupa’da KFA2 adıyla bilinen bu ekran kartı, ekran kartlarında sadece NVIDIA chipseti sunmakta. Bu chipsetler, oyun severler için mükemmel bir deneyim sunuyor. En güncel GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına Gaming.Gen.TR web sitesi üzerinden kolayca göz atabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. İlerleyen süreçlerde ekran kartlarına ek olarak gaming ekipman, monitör ve çeşitli bilgisayar bileşenlerini de Gaming.Gen.TR’de göreceğiz.

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GALAX, sadece performansıyla değil, aynı zamanda yenilikçi tasarım ve özellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle firma tarafından özel olarak tasarlanan Xtreme Tuner Plus adlı telefon uygulaması, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu uygulama sayesinde, GALAX marka ürünlerinizin RGB aydınlatmalarını, fan hızını ve çalışma sıcaklığını rahatlıkla kontrol edebilir, isteğinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz.

Eğer RTX 40 serisinin soğutma ve oyun performansını merak ediyorsanız, ilgili test sonuçlarına link üzerinden kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Gaming.Gen.TR üzerinden gerçekleştireceğiniz GALAX’ın ekran kartı alışverişlerinde size özel birçok ayrıcalık da sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıllık garanti süresince herhangi bir arıza durumunda birebir değişim garantisiyle satın alımlarınızı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.