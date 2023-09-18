Nintendo’nun çok beklenen yeni nesil taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch 2 hakkında heyecan tavan yapmış durumda. Bu yeni el konsolu hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyor ve özellikleri konusunda meraklı gözler bu cihazın ne sunacağını bekliyor. Şimdi de cihazın kullanacağı GPU birimi ortaya çıktı! NVIDIA Ampere GPU’su ile oynanmadık oyun kalmayacak!

Nintendo Switch 2 ile Yeni Nesil Oyun Deneyimi Yaklaşıyor!

Yakın tarihli sızıntılara göre, Nintendo Switch 2’nin T239 yonga seti tarafından destekleneceği bildiriliyor. Bu yonga seti, NVIDIA tarafından tasarlandı ve önceki nesil Ampere GPU mimarisini kullanıyor. Üretim süreci konusunda ise çeşitli sızıntılar bulunuyor.

Birkaç kaynağa göre, bu yonga seti Samsung’un 8nm üretim sürecine dayanacak. Ancak bazı söylentiler, 5nm üretim sürecinin kullanılacağını iddia ediyor. Nintendo’nun geçmişteki tercihlerini göz önüne aldığımızda, 8nm üretim süreci daha gerçekçi bir seçenek gibi görünüyor.

Grafik tarafında, Nintendo Switch 2’nin 1280 CUDA çekirdeği içereceği söyleniyor. Bu, konsolun yüksek performanslı bir grafik işlem birimine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, cihazın 4K çözünürlükte ve 60 FPS hızında oyunları sorunsuzca çalıştırabileceği ve Ray Tracing ile NVIDIA’nın DLSS teknolojilerini destekleyeceği söyleniyor.

Nintendo Switch 2’nin gücünü CPU tarafında ise 8 Cortex A78 Arm çekirdeği sağlayacak. Bu çekirdekler, bir araya getirilerek yüksek performanslı bir işlem birimi oluşturacak. Ayrıca, Nintendo Switch 2’nin Unreal Engine 5 Matrix Awakens demosunu NVIDIA DLSS 3.1 ile çalıştırabileceği de belirtiliyor.

Henüz Nintendo Switch 2’nin resmi bir lansman tarihi açıklanmış değil, ancak bu cihaz hakkında daha fazla bilgi ve resmi duyuruların yakın gelecekte gelmesi bekleniyor. Nintendo tutkunları, bu yeni nesil taşınabilir oyun deneyimiyle heyecanla tanışmayı bekliyor. Nintendo Switch 2, oyun dünyasına büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nintendo’nun yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!