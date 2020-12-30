Gain yayın hayatına resmen başladı

Lamborghini Huracan zaten performansıyla dikkat çeken bir araçtı. Zyrus‘un bu dokunuşuyla Huracan, 1200 beygirlik bir hiper otomobil avcısına dönüşmüş. Karşınızda Zyrus LP1200 Strada!

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Norveçli bir modifiye şirketi olan Zyrus, bu proje üzerinde 2 yıldan uzun süredir çalışıyor. 6000 km’yi aşkın pist sürüşlerinden sonra bu modifiye kitini müşteriler için satışa hazır hale getirdi.

Zyrus LP1200 Strada olarak adlandırılan bu araç, Lamborghini Huracan’ın 5.2 litrelik V10‘unu temel alıyor. Tabi çift turbolu bir modifikasyon barındırdığını da söyleyelim. Normal modda 900 beygir güç sunan araç, pist moduna alındığında 1200 beygir gücü kullanıma hazır hale getiriyor.

Diğer modifikasyon markalarının aksine Zyrus, yalnızca değişik egzoz sesi ve görünüm değişimi üzerine çalışmamış. Özel tasarladıkları gövde kiti ile Huracan’a, 200 km/s hızda 2010 kg‘lık yere basma kuvveti sağlamışlar.

Zyrus LP1200 Strada’nın dış tasarımına baktığımızda kaputtaki büyük havalandırma delikleri dikkat çekiyor. Genişleyen çamurluklar ve devasa arka kanat ise aracın normalin dışında bir Huracan olduğunu vurgular nitelikte. Aracın arkasında ise yeni farlar ve yeni difüzör göze çarpıyor.

Zyrus LP1200 Strada, fabrika çıkışı bir Lamborghini Huracan’a kıyasla en az 600 adet yeni parçaya sahip ve toplam ağırlığı ise 1427 kg. LP1200 R adındaki sadece piste özel bir versiyon ise 1200 kg ağırlığa sahip ve 2142 kg‘lık bir yere basma kuvvetine sahip.

Bu araçların fiyatlarına gelecek olursak LP1200 Strada‘nın fiyatı 595 bin €‘dan başlıyor. LP1200 R ise 525 bin €‘dan başlayan fiyatlara sahip.

Kaynak: Carscoops