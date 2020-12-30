Genel
Gain yayın hayatına resmen başladı
Yerli dijital yayın platformlarından biri olan Gain, bugün itibarı ile yayın hayatına resmen başladı. Platform, kullanıcılarına sunduğu pek çok farklı içerikle oldukça dikkat çekiyor.
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Gain, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi.
Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını Gain’de bulmak mümkün.
Söz konusu platformda; Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner gibi birbirinden ünlü isimler izleyiciyle buluşacak.
Son olarak kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil cihazlarda yerli dijital yayın platformu Gain’e ulaşabilecek.
Gain platformunda yer alacak yapımlardan bazıları
- 10 Bin Adım
- Open Mic Rap Yarışması
- GAİN Sahne
- Elektromonolog
- Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı
- İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi
- İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular
- Sokopop Hayat Dudaklarda Mey
- Şokopop Skandallar & Co
- Şokopop Profiller
- Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı
- Teker Teker Sor Vedat Milor
- Şarkı Hikayeleri
- İlham Aldığım İdoller
- Metot
- Senkron
- Terapist
- Oyunlar Holding
- Überkiloz – Duraktan Durağa
- Ex Aşkım
- Türkiye’de Kadın Olmak
- İstanbul Apartmanları
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1200 beygirlik Lamborghini Huracan: Zyrus LP1200 Strada!
Lamborghini Huracan zaten performansıyla dikkat çeken bir araçtı. Zyrus‘un bu dokunuşuyla Huracan, 1200 beygirlik bir hiper otomobil avcısına dönüşmüş. Karşınızda Zyrus LP1200 Strada!
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Norveçli bir modifiye şirketi olan Zyrus, bu proje üzerinde 2 yıldan uzun süredir çalışıyor. 6000 km’yi aşkın pist sürüşlerinden sonra bu modifiye kitini müşteriler için satışa hazır hale getirdi.
Zyrus LP1200 Strada olarak adlandırılan bu araç, Lamborghini Huracan’ın 5.2 litrelik V10‘unu temel alıyor. Tabi çift turbolu bir modifikasyon barındırdığını da söyleyelim. Normal modda 900 beygir güç sunan araç, pist moduna alındığında 1200 beygir gücü kullanıma hazır hale getiriyor.
Diğer modifikasyon markalarının aksine Zyrus, yalnızca değişik egzoz sesi ve görünüm değişimi üzerine çalışmamış. Özel tasarladıkları gövde kiti ile Huracan’a, 200 km/s hızda 2010 kg‘lık yere basma kuvveti sağlamışlar.
Zyrus LP1200 Strada’nın dış tasarımına baktığımızda kaputtaki büyük havalandırma delikleri dikkat çekiyor. Genişleyen çamurluklar ve devasa arka kanat ise aracın normalin dışında bir Huracan olduğunu vurgular nitelikte. Aracın arkasında ise yeni farlar ve yeni difüzör göze çarpıyor.
Zyrus LP1200 Strada, fabrika çıkışı bir Lamborghini Huracan’a kıyasla en az 600 adet yeni parçaya sahip ve toplam ağırlığı ise 1427 kg. LP1200 R adındaki sadece piste özel bir versiyon ise 1200 kg ağırlığa sahip ve 2142 kg‘lık bir yere basma kuvvetine sahip.
Bu araçların fiyatlarına gelecek olursak LP1200 Strada‘nın fiyatı 595 bin €‘dan başlıyor. LP1200 R ise 525 bin €‘dan başlayan fiyatlara sahip.
Kaynak: Carscoops
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Epic Games günün ücretsiz oyunu: Torchlight 2
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 31 TL değerindeki Torchlight 2 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu.
Torchlight 2, pek çok RPG ve Hack’n Slash severin gözünde iyi bir yere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda seçebileceğimiz dört farklı sınıf bulunuyor. Oynayış tarzınıza göre aynı sınıftaki ve benzer ekipmanlara sahip karakterlerin bile oldukça farklı olabilmesini sağlıyor.
Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunda, Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyunda savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor. Ayrıca söz konusu oyunda internet üzerinden arkadaşlarınızla birlikte maceralara atılabiliyorsunuz.
Torchlight 2 oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7
- İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı
- RAM: 1 GB
- Depolama: 1,7 GB
- Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek
- DirectX®: 9.0c
- Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Torchlight 2 oyununu henüz indirmediyseniz 31.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Boston Dynamics robotlarından yeni yıl dansı
Ürettiği çeşitli robotlar ile gündemden düşmeyen Boston Dynamics, bu kez dans eden robotlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. Şirket, yeni yıl hediyesi olarak Atlas, Handle ve Spot robotlarını dans ettirdi.
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Ürettiği robotlar ile adını duyuran ABD’li merkezli şirket Boston Dynamics, sosyal medyada yayınladığı yeni bir video ile gündemde. Ticari amaçlı robot tasarlayan Boston Dynamics, aynı zamanda ABD ordusu için de robotlar üretiyor.
Şirketin resmi hesabı üzerinden yayınlanan videoda Boston Dynamics’in en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle, yeni yılı kutlamak için “Do You Love Me” adlı şarkıda dans performanslarını sergiliyorlar. Robotların dans sırasındaki uyumları oldukça dikkat çekiyor.
Boston Dynamics’in videolu mesajında, “Daha mutlu olmasını umduğumuz bir yılın başlangıcını kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics’ten herkese mutlu yıllar” ifadesine yer verildi.
Söz konusu videoyu şirket, hem Instagram hem de YouTube kanalında paylaştı ve kısa sürede yüz binlerce kullanıcının dikkatini üzerinde toplamayı başardı.
Boston Dynamics, Hyundai’a Satılmıştı
Boston Dynamics geçtiğimiz haftalarda yine el değiştirmişti. 1.1 milyar dolar karşılığında Hyundai, Softbank’tan Boston Dynamics’in hisselerini satın almıştı. Şirket daha önce de Google çatısı altında faaliyet gösteriyordu ve sadece üç yılda değerini 11’e katlayarak büyük bir başarı gösterdi.
Boston Dynamics’in Spotmini adını verdiği robot köpek, 84 santimetre boyunda, 30 kilogram ağırlığında ve 90 dakikalık çalışma gücüne sahip. Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olarak değerlendirilen Atlas ise 1.5 metre yüksekliğinde ve 80 kilogram ağırlığında. Lojistik amaçlı üretilen Handle ise sadece 5 kilo ağırlığında ancak kendinin 3 katı ağırlığı taşıyabiliyor.
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