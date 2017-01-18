Gabe Newell Merakla Beklenilen O Soruyu Yanıtladı

AMA’da sevenlerinin sorularını yanıtlayan Gabe, kafalardaki bazı soru işaretlerini kaldırdı.

Oyun dünyasının biraz bile olsa içerisindeyseniz Gabe Newell mutlaka tanıdığınız bir kişidir. Resmini bir “caps” içerisinde görmüş ya da ismini bir haberde duymuşsunuzdur. Forbes’in “dünyanın en zengin insanları” adlı listesinin içerisinde olan bu yüreği, göbeği kadar koca olan abimiz dün AMA‘daki birçok soruyu yanıtladı ve kafamızdaki birçok soru işaretini de kaldırmış oldu.

Buna göre, Valve ve JJ Abrams iş birliği içerisinde, Portal ve Half Life evrenlerini konu alan filmler yolda. Ne zaman geleceklerini bilemesek de iptal olmadılar ya da askıya alınmadılar. Ayrıca bir PC oyuncusunun vazgeçilmez platformu olan Steam hakkında ne gibi şeyleri değiştirmek isterdiniz sorusuna en büyük sorunun kendilerinin nasıl yapısal çalıştıklarına dikkat çekerek kaçamak bir cevap vermiş oldu. Platformlarına adeta toz dahi kondurmayan Gabe, dışarıda insanlar tarafından da tanınıyor! Facebook gibi sosyal platformlarda resimleri her Half Life 3 ya da Steam indirimlerinde çıkan biri için çok da şaşırdığımız bir cevap olmadı aslında.

Soruların içerisinde sayıca en çok sorulan ve merakla beklenilen “o soru” da evet, soruldu. Half Life 3… Half Life 3 sorularına uzun uzun cevap veren Gabe, sizi tatmin edecek mi bilmiyoruz.“Gelecekte ne yapacağımız konusunda benim müdahalem dahilinde bir bilgim yok. Sevdiğim bir şeyde daha az direktif olunca, işler çok daha kolaylaşıyor. Numara 3 söylenmemeli. Buna rağmen her zaman yaptığımız gibi yeni isimler ile yeni işler yapacağız.” diyerek bu noktada kafamızdaki soru işaretlerine aslında biraz daha soru işareti katmış oldu. Numara 3’ten ne kastettiğini hepimiz anlayabiliyoruz, hal böyle olunca da HL3 için de korkmuyor değiliz. Geniş bir kitlenin senelerdir istediği oyun olan HL3 belki hiç gelmeyebilir çünkü Gabe’nin de deyimi ile “Numara 3 söylenmemeli.”

Tüm bu soruların yanında Gabe‘nin kişisel hayatında da bazı bilgiler öğrenmiş olduk zira Gabe, eti orta pişmiş seviyor ve Portal 2‘yi Half Life‘dan daha çok seviyor! Dota 2‘de kendisinin favori çoklu oyuncu oyunu. HL3 için günden güne inancımızın azaldığı şu günlerde, kendisinden daha çok bilgi almayı beklerdik değil mi?