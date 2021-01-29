Fotoğraf Makinası
Fujifilm GFX 100s, resmi olarak tanıtıldı!
Fujifilm‘in 2017‘de GFX kamera sistemini piyasaya sürmesiyle birlikte medium format fotoğrafçılığı basit ve pratik hale geldi. Fujifilm GFX100, 2019‘da piyasaya sürülen ve çözünürlüğü 100 MP‘e çıkaran önemli bir dönüm noktası oldu. Bu cihazda faz algılamalı otomatik odaklama ve gövde içi sabitleme sistemi mevcuttu. Şimdi ise Fujifilm, GFX 100‘ü temel alarak daha ucuz bir middle format kamera ortaya çıkardı. Üst seviye kameralar ile aynı fiyata sahip olan cihaz, 100 MP çözünürlük ile geliyor. Ayrıca GFX 100‘e göre daha hafif ve kompakt bir cihaz olacak.
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Fujifilm GFX 100s, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Yeni GFX 100‘ler, normal kamera standartlarına göre pahalı olsa da middle format için ucuz cihazlardır. Bununla birlikte GFX 100 serisi, teknik özellik bakımından fiyatından daha fazlasını kullanıcılara sunmakta. Fujifilm‘in GFX 100s ile amacı, hem ekonomik hem de kompakt bir DSLR kamera üretmekti. Şirket, GFX 50 serisinin halefi olan ve büyük bir sensörü bulunan bu kamerayı uzun süredir geliştirmeye çalışıyor.
Fujifilm GFX 100s‘in temel teknik özellikleri,
- Sensör: 102MP BSI CMOS, 43.8×32.9mm
- İşlemci: Dört çekirdekli X-Processor 4
- Otomatik Odaklama: 3.78M PDAF piksel
- Stabilizasyon: IBIS, 6 noktaya kadar
- Sürekli çekim: 5fps CH, 2fps CL/Canlı Görünüm
- Viewfinder: Sabit EVF, 3.69M dot OLED, 0.77x zoom
- LCD: 3.2 inç, üç taraflı eğilebilen dokunmatik ekran, 2.6M nokta
- Batarya: NP-W235 2200mAh, 460 çekim
- Boyutlar: 150x104x44mm (sadece gövde)
- Ağırlık: 900g (sadece gövde)
olarak sıralanıyor.
GFX 100s‘in fiyatlandırması ise $5,999 / £5,499 / AU$10,499 olacak. Cihazın fiyatı normal kameraların oldukça üstünde. Fakat önceki nesil GFX 100 ile yarı yarıya daha ucuz bir kamera fiyatlandırması mevcut. Bununla birlikte, GFX50 serisine benzer bir fiyatlandırma ile geliyor. Ayrıca yüksek çözünürlük, faz algılamalı otomatik odaklama, gövde içi sabitleme sistemi ve 4K video çekimi cihazın fiyatını karşılıyor. Aynı zamanda, cihazın kompakt ve taşınabilirliğinin yüksek olması da fiyatı etkileyen bir başka kriter. Yine de Fujifilm GFX 100s için ileriki tarihlerde bir indirim beklenebilir. Özellikle Paskalya Bayramı‘nda cihazda bir indirim görebiliriz.
Fotoğraf Makinası
Canon, uydudan dünyanın fotoğrafını çekebildiğiniz bir site paylaştı
Canon firması CES 2021 için yeni bir kamera yayınlamak yerine daha değişik bir yol tercih etmişe benziyor.
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Firma, bazı değişikliklere uğratılmış 5D Mark III DSLR lensiyle donatılmış CE-SAT-1 uydusunu kullanarak; dünyanın farklı yerlerinin temsili bir fotoğrafını çekebileceğiniz interaktif bir site yayınladı. Bu yerlerin arasında ise New York City, Bahamalar ve Dubai de var.
Canon bir varil büyüklüğündeki mikro uydusunu 2017 Haziran ayında fırlatmıştı. Uyduda ise 40cm Cassegrain tipi 3720mm ayna teleskobu ile donatılmış EOS 5D Mark III kamerası mevcut idi. 600km’lik bir yörüngede dönen uydu, firmanın iddiasına göre yaklaşık 5×3 km’lik bir alan için 36inçe kadar hava çözünürlüğü sağlıyor. Bunun yanında Canon’un uydusu daha geniş çekimler için PowerShot S110 ile de donatılmış durumda. Bu özellikler hiç de fena değil, çünkü örneğin dünyanın en yüksek çözünürlüklü uydusu WorldWiev-4, çözünürlükte 12 inç’e kadar inebiliyor.
Paylaşılan interaktif demo ise kullanıcının farklı yerlerden fotoğraf çekmesine izin veriyor. Her çekimde ise yerin ve yüksekliğin bilgisi veriliyor. Ancak tabii ki bu görüntülerin canlı değil, önceden alınmış görüntüler olduğunu belirtmekte fayda var.
Hareketli olması durumunda dünyanın çevresini saatte yaklaşık 27bin km ile bir buçuk saatte dolaşabilecek olan uydunun bu gösterimi; uydu cihazının kapasitesi ve çözünürlüğü hakkında önemli bir fikir veriyor sağlıyor.
Buna bağlı olarak firmanın yakın zamanda bu alandaki başarılı ve başarısız denemelerinden sonra; normal uydulardan çok daha ucuz ve küçük olan bu mikro uydular için 2030 civarı milyar dolarlık bir iş kurma planının da Canon’un ajandası arasında yer aldığını buraya not olarak düşelim.
Fotoğraf Makinası
Sirui, f/2.8 diyafram aralığındaki anamorfik lensini piyasaya sürdü!
Sirui, 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensini resmi olarak kullanıcılara tanıttı ve satışa sundu. Bu yeni lens, 50 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin ve 35 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin devamı olacak. Lensin beş farklı yuvası bulunacak. Bu yuvalar, Sony E yuvası, Canon EF-M yuvası, Fujifilm X yuvası, Nikon Z yuvası ve MFT yuvası olarak sıralanıyor.
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Yeni Sirui lens, kullanıcılara neler sunacak?
Sirui, ucuz, kaliteli ve anamorfik lenslerle çekim yapmak isteyen birçok kameraman için popüler bir seçenek haline geliyor. Anamorfik lenslerin temel faydası, herhangi bir odak uzaklığında geniş en/boy oranı sunması ve geniş bir görüş alanı oluşturmaya yardımcı olması. Sirui‘nun 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensi, serideki en küçük diyafram aralığına sahip lens. Buna rağmen serinin en büyük ve en ağır olanıdır. Diğer anamorfik lensler ile karşılaştırıldığında ise benzer ağırlıkta hatta çoğundan daha hafif olduğu söylenebilir.
Sirui‘nun yeni lensi, bu tür bir mercek için benzer segmentteki diğer lenslerden çok daha düşük fiyattadır. Tom Antos, yaptığı değerlendirmede bu lensin oldukça keskin çekimler yaptığını belirtiyor. Antos‘a göre daha pahalı bazı lensler, bu lensteki kadar net çekimler yapamıyor. Sirui, bu lensi bir Indiegogo kampanyası ile piyasaya sürdü. Normal fiyatı 999$ olan lensin kampanyalı fiyatı %25 indirimli olarak sunulacak.
Fotoğraf Makinası
Pentax K-3 Mark III, canlı olarak görüntülendi!
Ricoh markasının en üst düzey APS-C formatlı kamerası olan Pentax K-3 Mark III, canlı fotoğraf ve videolarla görüntülendi. Ekim ayında duyurulan kamera, profesyoneller için geliştirilen 25.73 MP sensörün yanı sıra 1.6 milyonluk maksimum ISO değeriyle ilgileri üzerine çekmişti. Cihaz, yeni bir görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ile birlikte daha güçlü bir görüntü sensörüne sahip. Bu özellikleri ile oldukça güçlü bir kamera donanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Pentax K-3 Mark III, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DC Watch, Pentax K-3 Mark III ile ilgili bazı yeni video ve fotoğraflar yayınladı. Bu görüntülerde cihazın kamera gövdesi ve canlı olarak çalışır halde yapılan çekimler bulunuyor.
Yayınlanan video, Pentax serisi kamera kullanan kullanıcıların yeni kameraya çabuk adapte olabileceğini de gösteriyor. Bunun haricinde Mark III‘ün, AF noktalarını ve benzer çekim işlevlerini seçmek için özel bir joystick ile donatıldığı da doğrulandı. Bu, Mark II ile kıyaslandığında oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Mark III, kompakt bir gövdeye sahip ancak Pentax DSLR‘larda olduğu gibi tutma yeri normalden daha derin. Ayrıca Mark II‘nin çift kart yuvası ve üst tarafta bulunan LCD plaka yerini koruyor. Buna ek olarak yeni bir çekim modu kadranı cihazda bulunuyor. Buradan kullanıcılar fotoğraf, video ve canlı görünüm arasında geçiş yapabilecekler.
Pentax serisinin yeni amiral gemisi Mark III, Şubat 2021’de resmi olarak piyasaya sürülecek.
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