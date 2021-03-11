Friends dizisi, 1 Nisan’da Netflix Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en popüler komedi dizilerinden birisi olan Friends, Netflix’in Türkiye kütüphanesine geliyor. Söz konusu dizi tüm bölümleriyle 1 Nisan 2021’den itibaren bizlerle.

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Belirli zaman aralıklarıyla platform değiştiren ama her seferinde, ait olduğu platformun en çok izlenen içeriği olan Friends, 1 Nisan’dan itibaren Netflix Türkiye’de yer alacak.

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Ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçmişken, Netflix Türkiye; “Friends 1 Nisan’da geliyor diye “Şaka mı bu?” diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur” şeklinde duyuru yaptı.

Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 11, 2021

Friends, ilk bölümünün yayınlandığı 22 Eylül 1994 tarihinden bugüne sürekli büyüyen kitlesiyle yıllar boyu adından en çok söz ettiren yapımlar arasında yer aldı. Dizide; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşıyor.

Her biri ikonikleşmiş, yakın arkadaş olan altı karakterin hikayesini izlediğimiz Friends; 10 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Ayrıca dizi her biri birbirinden eğlenceli toplamda 235 bölüm ile izleyicileriyle buluştu. Ülkemizde de sıkı bir fan kitlesine sahip olan dizi Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını anlatıyor.

Son olarak Friends dizisinin haklarını yakın zamanda satın alan HBO Max; özel bir bölüm planladığını ve bütün oyuncuların tam kadro bu bölümde yer alacağını açıkladı. Dizide Ross Geller karakterine hayat veren David Schwimmer, Nisan’da Los Angeles’ta toplanıp yeni bölümü çekeceklerini açıkladı. Özel bölümün, bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanması bekleniyor.

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