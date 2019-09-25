Frankfurt DE-CIX, veri trafiğinde dünya rekoru kırdı!

Frankfurt DE-CIX bölgesindeki veri trafiği geçen hafta en yüksek noktaya çıktı. Böylece saniyede 7.1 Terabit ile yeni bir dünya rekoru yarattı. İnternet Değişim operatörü DE-CIX’te bugüne kadar en yoğun zamanlardaki en yüksek veri değişim hacmi saniyede 6.8 Terabit idi. Aslında 2017 yılının Aralık ayında saniyede 6 Terabit rekoru kırılmıştı.

İlginizi çekebilir: PUBG Mobile geliri 1 milyar doları aştı

Frankfurt DE-CIX CEO’su Harald A. Summa konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “DE-CIX Frankfurt’taki veri akışı, 2014 yılından beri ikiye katlanmanın da ötesine geçti ve gelecekte de hızla ilerlemeye devam edecek. Geçen sene sadece bağlı kapasite, yüzde 35’in üzerinde arttı ve 2017 yılına kıyasla 45 Terabit (Tbit)’i aştı. Bağlı cihazlardaki sürekli büyüme rakamı ile teknolojiler ve artan dijitalleşme, gelecek dönemde büyümenin itici gücü rolünde olacak”.

Genel olarak Internet Değişim Noktaları’nda veri trafiği dalgalı şekilde hareket ediyor ve internet kullanımının günlük ritmini gösteriyor. Bu ritim sabah 06:00’da başlayıp akşam 21:00 gibi en yoğun zamana ulaşıyor. Dönemsel değişiklikler de kaydedilirken, yaz aylarında insanlar, sonbahar ve kışa göre daha az online olma eğilimi gösteriyor.

1995’te kurulan Frankfurt DE-CIX, Avrupa, Orta Doğu ve ABD’de bulunan lokasyonlarda dünya genelinde toplam 18 Internet Değişim Noktasını yönetiyor. Bu lokasyonlarda; internet servis sağlayıcılar, ağ operatörleri, içerik dağıtım ağları ve kurumlar, veri paketlerinin en hızlı ve en uygun maliyetli yol aracılığıyla alıcıya ulaşması için “eşleştirme” sayesinde trafiğini maliyetten bağımsız bir temelde veri değişimi yapıyorlar.

Saniyede bir Terabit veri ne anlama gelir? Saniyede bir Terabit, HD kalite 230 bin videonun aynı anda iletimine eşit. Ayrıca, yaklaşık 230 milyon A4 sayfası içeriğine denk olup, bu da neredeyse 25 kilometre yüksekliğinde kağıt yığını demek.