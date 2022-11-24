COVID-19 pandemisi artık birçok ülke için önemli bir sorun olmaktan çıktı. Ancak virüsün merkezi olarak bilinen Çin’de durum oldukça farklı. Ülkede halen çok ciddi kısıtlamalar var ve bu durum başta teknoloji dünyası olmak üzere hemen her sektörü doğrudan etkiliyor. Örneğin, hükümet Çin’deki Zhengzhou bölgesini karantinaya aldı. Apple’ın en büyük tedarikçisi olan Foxconn’un fabrikası da bu bölgede bulunuyor. Son haberlere göre, fabrikada pandemi kısıtlamasından bıkan işçiler ayaklandı.

iPhone üreten fabrikada isyan çıktı

Çin’in en büyük iPhone fabrikasında çalışan Foxconn çalışanları, çarşamba günü güvenlik görevlileriyle çatıştı. Tabii ki isyan birdenbire ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz haftalarda Foxconn, montaj hattı işçilerinin fabrika çevresinden ayrılmasını engelledi ve işçileri yemeklerini yemek odasında yemek yerine yatakhane odalarında tüketmeye zorladı. Hatta kısıtlamalardan bıkan bazı çalışanlar fabrikadan gizlice kaçarak istifa etti.

Foxconn fabrikasındaki isyanın görüntüleri

Olayların ardından Apple, işçi eksikliğinin tatil sezonunda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde kıtlığa yol açacağını itiraf etti. Ne yazık ki, Foxconn geri dönen işçilere ikramiyeler sunmasına ve koşulları iyileştirme sözü vermesine rağmen, bu yeterli olmadı.

2/2…different from what they were told before. So new workers feel panic and angry.

It was said that #Foxconn managed to recruit 100K workers with very high salaries. #CCP's propaganda that #COVID19 is very scary obviously really scares these workers very much.

#CCPVirus — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022

Çarşamba günü, 100’den fazla Foxconn çalışanının sayıca az olan korumaları iterek geçtiği görüldü. Sosyal medyada birkaç video yayınlandı, bir videoda işçilerin barikatları aştığını ve tanıkların arka planda “savaş, savaş” sloganları attığını gösteriyor. Başka bir videoda, beyaz tehlikeli madde giysisi giyen bir kişinin yerdeki bir adama sopayla vurduğu görülüyor. Dünya çapında satılan iPhone’ların %50’sini üreten fabrikada çok sayıda işçi yaralandı. Ne Apple ne de Foxconn, sorulara yanıt vermedi.

Apple, iPhone üretim fabrikasını Çin dışına taşımak istiyor

Apple’ın iPhone üretimini Çin dışına taşımak istediğinden endişelenen Foxconn yetkilileri, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını dört katına çıkaracak. Foxconn, Çin’in en büyük vergi mükelleflerinden ve ülkenin en büyük işverenlerinden birisi. iPhone üretimi için olası çıkış noktaları Hindistan, Vietnam ve Meksika ancak henüz resmi bir açıklama yok.