COVID-19 pandemisi artık birçok ülke için önemli bir sorun olmaktan çıktı. Ancak virüsün merkezi olarak bilinen Çin’de durum oldukça farklı. Ülkede halen çok ciddi kısıtlamalar var ve bu durum başta teknoloji dünyası olmak üzere hemen her sektörü doğrudan etkiliyor. Örneğin, hükümet Çin’deki Zhengzhou bölgesini karantinaya aldı. Apple’ın en büyük tedarikçisi olan Foxconn’un fabrikası da bu bölgede bulunuyor. Son haberlere göre, fabrikada pandemi kısıtlamasından bıkan işçiler ayaklandı.

Çin’in en büyük iPhone fabrikasında çalışan Foxconn çalışanları, çarşamba günü güvenlik görevlileriyle çatıştı. Tabii ki isyan birdenbire ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz haftalarda Foxconn, montaj hattı işçilerinin fabrika çevresinden ayrılmasını engelledi ve işçileri yemeklerini yemek odasında yemek yerine yatakhane odalarında tüketmeye zorladı. Hatta kısıtlamalardan bıkan bazı çalışanlar fabrikadan gizlice kaçarak istifa etti.

Olayların ardından Apple, işçi eksikliğinin tatil sezonunda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde kıtlığa yol açacağını itiraf etti. Ne yazık ki, Foxconn geri dönen işçilere ikramiyeler sunmasına ve koşulları iyileştirme sözü vermesine rağmen, bu yeterli olmadı.

2/2…different from what they were told before. So new workers feel panic and angry.

It was said that #Foxconn managed to recruit 100K workers with very high salaries. #CCP's propaganda that #COVID19 is very scary obviously really scares these workers very much.

#CCPVirus

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 22, 2022