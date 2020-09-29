Akıllı Telefonlar
Foxconn, 24 saatini iPhone 12 üretimine adadı
Foxconn fabrikalarında devam etmekte olan iPhone 12 üretimi, maksimum kapasiteye ulaşmış durumda. Üretim hatları 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.
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Foxconn, işçileri resmi tatilde de çalıştırmayı amaçlıyor
Şirket, işçiler için zorunlu fazla mesai sistemine geçti. Çalışanlardan, Çin’de 1 Ekim’de başlayan ve sekiz gün süren ulusal tatilde de çalışmaları istendi. Çalışanlardan Wang Guofeng, yaz aylarından bu yana fazla mesai sistemine geçildiği, çoğu işçinin ayda yalnızca dört gün izinli olduğunu belirtiyor. Ma soyadlı başka bir çalışan, günün 24 saati üretimin devam ettiği bir sisteme geçtiklerini aktarıyor.
Çin’de her yıl 1–8 Ekim tarihleri arasında ‘Ulusal Gün’ ve ‘Ulusal Gün Altın Haftası’ gerçekleşiyor ve bu tarihler arasında resmi tatil uygulanıyor. Foxconn çalışanlarının bu tatilden mahrum kalmaları oldukça muhtemel. Bazı işçiler ise bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki; Çin’deki yasalar gereği, resmi tatillerde işçi çalıştıran kurumlar, ilk üç gün için üç kat daha fazla maaş ödemek zorundular.
Beklenen iPhone 12 modelleri şu şekilde;
♦ iPhone 12 mini: 5.4-inch
♦ iPhone 12: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro Max: 6.7-inch
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T Pro modelinin gelmeyeceğini, CEO doğruladı!
OnePlus CEO’su Liu Zuohu, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus 8T‘nin Pro modeli olmayacağını doğruladı. CEO, 8T Pro bekleyen kullanıcılara, OnePlus 8 Pro modelini öneriyor.
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Ekim ayının ortasında tanıtılması beklenen OnePlus 8T’nin bir Pro modeli olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su ile yapılan röportajda ise bu modelin gelmeyeceğinin sinyalleri, haber konusu olmuştu. Ancak CEO tartışmalara son noktayı Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla koydu.
OnePlus 8T Pro modeli yok!
Şirket CEO’su Liu Zuohu ya da batıda bilinen adıyla Pete Lau, Weibo üzerinden etkinlikle alakalı paylaşımda bulundu. 9to5Google tarafından haberleştirilen gönderide, 8T’nin Pro modeli olmadığını belirten Lau, Pro modeli talep eden kullanıcılar içinse amiral gemisi OnePlus 8 Pro’yu işaret etti.
Şirkete göre 8T Pro, 8T’den pek farklı olmayacaktı
CEO’nun açıklamasından önce sektörde dolaşan iddialardan biri ise baz modelin oldukça donanımlı olduğu bu nedenle olası bir 8T Pro modeliyle arasında pek fark olmayacağı yönündeydi. Şirketin, 8T Pro modelinin çıkması halinde birçok tüketici tarafından ek özelliklerin fiyat farkına değmeyeceğini düşünüp modele ilgi göstermeyeceği senaryosu üzerinde durduğu öne sürülüyor. Bu nedenle OnePlus tarafı T serisinde Pro modeline yer vermeyecek.
6.55” büyüklüğünde 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 4500 mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 865 işlemcisiyle geleceği bilinen OnePlus 8T, halihazırda bir Pro modeline ihtiyaç bırakmıyor. Şirketin bu kararı fanlar tarafından nasıl karşılanacak ilerleyen günlerde göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xperia 1 Mark III, daha iyi ön kamera ve ekranla gelecek!
Son tanıtmış olduğu kompakt modeli Xperia 5 II ile kendinden söz ettiren Sony’nin, yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 III ile daha iyi ekran deneyimi sunacağı belirtiliyor. Japon şirket yeni modelin ön kamerasında da geliştirmeler yapacak.
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Son amiral gemisi olan Xperia 1 II (Mark 2) ile özellikle sinematik içerik üreten kullanıcılara hitap eden Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 III (Mark 3) üzerinde çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Japon kaynaklarından aldığı bilgileri derleyen GSMArena, yaptığı haberde yeni gelecek modelin yüzde 15 daha parlak ekranla kullanıcılarla buluşacağını öne sürüyor.
Xperia 1 III, daha iyi ekran ve ön kamerayla geliyor
Televizyonlar için üretmiş olduğu panellerden edindiği tecrübeleri, mobil cihazlarına da getirmeyi ihmal etmeyen Japon şirket, yeni amiral gemisinde daha iyi ekran deneyimi sunacak. Mobil cihazlardaki 4K ekranlarıyla sektörde tanınan Sony’nin yeni cihazıyla kullanıcıları üzmeyeceği düşünülüyor.
Xperia 1 III ile Sony, ön kamerasını da geliştirmeyi hedefliyor. Yeni modelde daha geniş diyafram açıklığıyla geleceği düşünülen ön kameranın düşük ışık performansında artış yaşanması muhtemel. Selefinde arka kamerasıyla sunduğu deneyimin oldukça başarılı olduğu göz önüne alınırsa Sony, ön kamerada da kullanıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor.
İsimlendirme karışık görünse de sade
Sony, Xperia ailesi için yeni getirdiği isimlendirme politikasıyla bir kesim kullanıcının aklını karıştırmışa benziyor. Aslında çıkan modelleri ve özelliklerini göz önüne aldığımızda Sony’nin isimlendirmesi biraz daha sade bir hal alıyor. Japon şirket Xperia 1 ailesi ile amiral gemisi sınıfı cihazlar üretirken Xperia 5 serisiyle daha kompakt ve orta seviye modelleri pazara sürüyor. Xperia 10 ailesi ise daha çok uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlardan oluşuyor.
Sony, pazarda pay sahibi olmayı hedefliyor
Uzun süre mobil sektörde yaşanan gelişme ve trendlere kulak tıkayan Sony, yeni çıkardığı ve çıkaracağı cihazlarla sektörde tekrar adından söz ettirmeyi hedefliyor. Samsung, Apple ve diğer büyük üreticilerden kullanıcı kazanmayı hedefleyen şirket onların yol haritasından gitmeyi deneyebilir. Yeni gelecek modellerde Apple ve Samsung’un yaptığı gibi farklı boyutlandırmaya sahip ürünlerle tüketiciyle buluşabilir. Her ne olursa olsun Sony’nin sektörde var olması, mobil pazar için önemli bir gelişme. İlerleyen süreçte yeni modeller hakkında daha çok detaya kavuşmuş olacağız.
Akıllı Telefonlar
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alındığı iddia edildi!
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alınmış olabilir, yeni ortaya çıkan bir belge bu iddiayı doğruluyor.
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65W Samsung güç adaptörü ortaya çıktı!
Güney Kore’de ortaya çıkan bir sertifika belgesine göre Samsung 65W güç adaptörünü piyasaya sürme hazırlığı içerisinde. Ortaya çıkan bu güç adaptörü sertifikası, gelmesi planlanan Galaxy S21 serisi için alınmış olabilir veya tamamen farklı bir cihaz için de olabilir, ancak model kodu bunun eski de olabileceğini gösteriyor.
GalaxyClub çalışanları, model numarası nedeniyle ortaya çıkan bu şarj aletinin 65W gücünde olabileceğini düşünüyorlar. Halihazırda bulunan 45W Samsung güç adaptörünün model numarası EP-TA845 olarak geçiyordu, yeni sertifikalanan güç adaptörü EP-TA865 olarak listelendi. Elbette bütün bu iddialar, Samsung’un adaptörlerin şarj gücünü belirtmek için model numarasında geçen son iki rakamı bir kez daha kullandığı varsayımına dayanıyor. Sertifikanın ekran görüntüsü bize bunun seyehat adaptörü olması dışında hiçbir şey göstermiyor. Bu adaptör hakkında daha detaylı bilgiyi öğrenmek için Samsung’un yeni ürünlerini tanıtmasını beklememiz gerekecek.