Forza Horizon 5, Nvidia DLSS 2 ve AMD FSR 2 için destek alacak. 8 Kasım’dan itibaren bu yükseltme özellikleri kullanıma sunulacak. PC’de DirectX Raytracing ayrıca iki yeni ön ayar içerecek: ultra ve extreme.

Forza Motorsport’un destek sayfasında, ışın izleme ayarlarının Free Roam, Races ve Photo Mode oyun modları için araçların ultra ve aşırı yansımalarını eklediği belirtiliyor. Orta ve yüksek ayarlar için ışın izleme yalnızca Forzavista’da kullanılabilir.

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Yeni güncelleme ayrıca DLSS 2 ve FSR 2 için destek ekliyor. DLSS yalnızca Nvidia RTX ekran kartına sahip kullanıcılar için kullanılabilir. AMD’nin FidelityFX Süper Çözünürlüğü AMD, Nvidia ve Intel’in grafik kartlarıyla çalışır. Her ikisi de karelerin daha düşük bir çözünürlükte işlendiği ve ardından daha yüksek bir çözünürlüğe yükseltildiği oyunlar için yükseltme teknikleridir.

DLSS 3 şimdilik Forza Horizon 5’te desteklenmiyor. Geçtiğimiz ay Nvidia, DLSS 3 desteğini ilk olarak hangi oyunların alacağını açıklamıştı. Diğerlerinin yanı sıra, Marvel’s Spider-Man Remastered, Microsoft Flight Simulator ve A Plague Tale: Requiem’in PC portu zaten desteğe sahip. Daha sonraki bir tarihte, DLSS 3’ün Cyperpunk 2077, Hitman 3 ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi oyunlar için de kullanılması bekleniyor.